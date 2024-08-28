〈房產〉台北東區受惠市場景氣回暖 億元級店面交易趨增

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-28 12:59

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疫後市場景氣回溫，再加上近年大巨蛋、新光三越開幕，讓東區商圈人潮也逐漸回流，據實價登錄揭露，今年 6 月三位自然人，以總價約 1.6 億元，無貸款買下敦化南路一段巷內的 70 坪店面，換算單價約 233.9 萬元，目前該店面由牙醫診所經營中。

台灣房屋信義安和捷運加盟店店東廖德欣表示，該店面的租客是牙科診所，承租已大約 16 年，是穩定租客，推估目前租金投報率約在 1.5-2% 之間，對於這筆交易，新買家應該是看好東區商圈發展，和著眼未來的土地增值空間，因此入主當房東。

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台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，2024 年台北市一樓億元店面交易，單價在 200 萬元以上的共有 6 筆，其中單價最高的是東區商圈的忠孝東路 18 坪店面，單價 659.5 萬元創下東區近 7 年的店面單價新高，目前店面正裝潢中，單價次高的是捷運信義安和站附近的 30 坪店面，單價 400.8 萬元，目前由餐酒館經營中。

而遠企敦南商圈在 3 月有兩筆一樓店面交易，總價合計 3.46 億元、單價約 242~249 萬元，目前是頂級衣物乾洗店經營中。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，這些店面都位於大東區商圈，屋齡均超過 30 年，其中甚至還有高達 51 年的老店面，已符合危老門檻，不過因為商業價值高，整合難度也高，短時間內雖無都更規劃，但店面地段精華，現階段可先出租，未來還有都更機會，潛力可期，吸引投資者入手卡位。