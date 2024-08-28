〈房產〉利華羊毛基隆六堵科技園區廠房 8900坪工業地標售10/8開標

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-28 15:58

‌



商仲第一太平戴維斯受利華羊毛 (1423-TW) 委託辦理基隆六堵科技園區廠房公開標售，標的位於基隆市七堵區工建南路，基地面積 8,940 坪，土地使用分區為乙種工業區 (四)，初步估算可建造超過 2 萬坪的樓地板面積，訂 10 月 8 日開標。

第一太平戴維斯指出，利華羊毛位於隆六堵科技園區廠房基地面積 8,940 坪，建蔽率與容積率分別為 70% 與 210%，基地上座落多棟 4 層樓與 1 層樓的廠房，土地形狀方整好利用，交通便捷可快速連接國道一號與三號，有利於建置工業廠房或打造現代化物流倉儲。

‌



現代化物流倉儲成為近年工業不動產新秀，隨著電商通路普及化、智慧物流技術進步以及大型跨國電商來台搶市，國內新式物流倉儲的開發動能強勁，吸引海內、外投資人積極布局，包括大型零售集團自行建置區域物流中心、地主與物流地產商合作開發、以及第三方物流業者投資興建現代化倉儲等開發方式都逐漸興起。

物流不動產的穩定租金與高投報率，亦吸引國內壽險機構跟建商的目光，包括南山人壽今年斥資 11.9 億元購置台南市樹谷園區倉儲物流，東煒建設則在大園打造的國際物流園區，超過 8,000 坪的空間由 DHL 取得，將鎖定科技業所需的高品質倉儲與物流服務，都是為投資人提供長期租金收益的成功案例。

第一太平戴維斯協理張峯樹表示，近期全台工業土地價格持續上升，單價二字頭且近市區的工業土地，在北台灣以相當難尋。本次釋出的利華羊毛六堵科技園區廠房，位於編定工業區內，用水、電力以及排汙廢水等設施完備，且緊鄰著汐止、南港等產業聚落，可滿足產業就近打造生產製造基地的需求。

另外，交通條件也是另一大優勢，5 公里內連接國道一號與國道三號，快速串聯雙北市區與基隆自由貿易港區，符合物流業對於迅速配送的要求，未來基隆捷運更將在六堵科技園區北邊設立六堵站，大幅提升大眾運輸機能。

第一太平戴維斯指出，利華羊毛此一標售案，土地面積將近 9000 坪，臨路面寬長達 210 公尺，形狀方整利於空間配置與規劃設計，初步估算可建造超過 2 萬坪的樓地板面積，適合打造大型現代化物流倉儲，企業亦可依照集團發展需求，擬定分期開發計畫或規劃多棟廠區，使用上更具彈性。