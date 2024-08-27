蘋果宣布9/9舉行秋季新品發表會 主題為「It's Glowtime」

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-27 00:20

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蘋果 (AAPL-US) 周一 (26 日) 宣布將於太平洋時間 9 月 9 日上午 10 點 (台灣時間 9/10 凌晨 2 點) 在加州總部舉行秋季新品發表會，此次主題為：「It"s Glowtime」，圖案是重新設計的新 Siri 介面。

外界預估今年蘋果會上將公布 iPhone 16 系列手機、新款 Apple Watch 和 AirPods 4，此外可能還會知曉 iOS 18、macOS Sequoia 和其他軟體更新的日期。

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圖：蘋果

有外媒報導指出，蘋果先前一直準備在 9 月 10 日舉行新品發表會，但因那天是美國現任副總統賀錦麗和共和黨候選人川普的首場總統辯論會，因此將舉行日期提前一天至 9 月 9 日。

據了解，蘋果 iPhone 16 的高階機款螢幕會更大而且有新的相機功能，如拍照專用按鈕。另外預料全部系列手機都將搭載 A18 晶片，以支援 iOS 18 將推出的人工智慧 (AI) 功能 Apple Intelligence。

Apple Intelligence 有望提振新機銷售，也證明蘋果並未落後在 AI 浪潮中。不過外媒指出，整體來看新系列手機與去年的型號比較起來相異之處可能不多。

至於 Apple Watch，基本款的 10 系列預料將採用更薄的設計和更大的螢幕，但變化不會太大。另外 Apple Watch SE 和 Apple Watch Ultra 也可能會有更新，或許能見到新的健康功能，例如睡眠呼吸中止症檢測和血壓監測，但目前還不完全清楚蘋果是否會在今年發表時準備好這些功能。

此外，即將推出的 AirPods 4 有兩種型號，一種是目前 AirPods 3 的下一代，另一種是支援主動降噪的升級版。