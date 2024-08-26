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鉅亨速報

盤後速報 - 新美齊(2442)下週(9月2日)除權息0.33元，預估參考價32.07元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


新美齊(2442-TW)下週(9月2日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.11元，股票股利0.22元，合計股利0.33元。

以今日(8月26日)收盤價32.90元計算，預估參考價為32.07元，權息值合計為0.83元，股息殖利率0.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

新美齊(2442-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產買賣、租賃及營建開發。不動產買賣、租賃及營建開發。近5日股價下跌10.3%，集中市場加權指數下跌0.86%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/02 32.90 0.11009 0.33% 0.22418400000000002
2023/08/28 18.85 0.0502 0.27% 0.120471
2022/08/29 13.1 0.2044 1.56% 0.5109
2021/11/08 11.8 0.1012 0.86% 0.2024
2019/07/22 15.4 0.5018 3.26% 1.0037

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