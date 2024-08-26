盤後速報 - 新美齊(2442)下週(9月2日)除權息0.33元，預估參考價32.07元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05
新美齊(2442-TW)下週(9月2日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.11元，股票股利0.22元，合計股利0.33元。
以今日(8月26日)收盤價32.90元計算，預估參考價為32.07元，權息值合計為0.83元，股息殖利率0.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
新美齊(2442-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產買賣、租賃及營建開發。不動產買賣、租賃及營建開發。近5日股價下跌10.3%，集中市場加權指數下跌0.86%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/02
|32.90
|0.11009
|0.33%
|0.22418400000000002
|2023/08/28
|18.85
|0.0502
|0.27%
|0.120471
|2022/08/29
|13.1
|0.2044
|1.56%
|0.5109
|2021/11/08
|11.8
|0.1012
|0.86%
|0.2024
|2019/07/22
|15.4
|0.5018
|3.26%
|1.0037
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