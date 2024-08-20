〈房產〉新北三重乙種工業區土地3750坪10/9標售每坪底價84萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-20 17:17

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商仲仲量聯行受託標售位於三重區中興段乙種工業區土地，基地面積約 3,750 坪，為新北少見大面積工業土地，步行僅需約 5 分鐘即可抵達捷運先嗇宮站，緊鄰產業聚集的湯城園區，地處優越，周邊生活機能完善，標售底價每坪 84 萬元。

仲量聯行指出，新北市工業廠辦需求旺盛且交易動能強勁，帶來龐大的去化量，主要歸因於整體產業擴張需求穩定以及台商資金回流增加，同時早期廠辦屋齡多已老舊，不符合經營規模升級的在地廠商需求。

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根據最新交易實例顯示，新北市全區的中古廠辦每坪的平均成交價已從 5 年前的 30 萬元上看 45 萬元，三重國揚 (2505-TW) 國揚數位科技大樓公開銷售半年內完銷，信銓星宇廣場廠辦預售更站穩 5 字頭，可見當地強勁需求。

同時，捷運先嗇宮站周邊為三重地區發展成熟的製造業聚落，聚集了許多隱形台企冠軍。隨著產業升級，企業擴大經營規模，形成總部聚落，包括宏匯集團、群光電子 (2385-TW)、三花棉業等國內知名企業總部皆已在此生根。除了科技業、傳產業，金融及媒體產業也搶進三重區，設立據點。東森電視也將進駐此一區域，佔地約 1,146 坪媒體園區，規劃地上 22 樓、地下 4 樓的總部大樓。先嗇宮周邊區域已從傳統產業轉型為科技、媒體多元產業聚落。

為了帶動大漢溪以北區域經濟轉型，新北市政府在捷運先嗇宮站旁規畫興建新北第二行政中心，落實以大眾運輸為導向的城市發展策略， 已於 2022 年開始動工，預計 2026 年完工。行政中心將提供 3 萬 2,000 坪的辦公空間，文化局、交通局等七大局處將進駐其中，同時規劃千坪市民廣場以及 2,500 坪的市府廣場綠地，周邊城市風貌將與現在截然不同。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，本案的土地位於新北三重精華區，步行僅需約 5 分鐘即可抵達捷運先嗇宮站及新北第二行政中心，開車約 3 分鐘可上 64 快速道路，並與頭前重劃區、頂崁工業區及化成工業區相鄰，周邊工業土地成交已超越每坪百萬元。標的位於新北市黃金工業區域罕見的單一產權千坪素地，1992 年關廠，土地閒置已 32 年，配合都市轉型，地主近期決定以每坪 84 萬元作為底價公開標售。