〈房產〉新北市商用不動產交易夯 新美齊及富旺陸續砸資金購地插旗

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-21 09:09

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富旺董事長林正雄表示，此一交易案歷經半年的時間與地主協商討論後順利取得，看準周邊金屬製品製造、電子零組件製造、機械設備製造和塑膠製品製造業等產業蓬勃發展，廠辦交易與需求將更趨明顯，預計興建廠辦大樓進行銷售，為地區經濟注入新活力。此次插旗新北，也對富旺來說具有歷史上的重大意義，可謂象徵公司成功跨出中南部地區，不動產布局已北征插旗跨入北台灣，將為公司營運成果寫下新篇章。

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根據信義全球資產最新資料統計顯示，今年上半年商用不動產、土地交易金額持續成長，主要受惠於產業自用需求、市區重建題材發酵，帶動多家上市櫃公司、開發商攜重金進場，統計今年上半年上市櫃法人商用不動產交易金額達 638 億元，加計土地交易金額 594 億元，總計商用不動產、土地市場交易量達 1,232 億元、年增 31%，凸顯商用不動產在台灣已逐步增溫，亦可見富旺取得此新莊區光榮段的商用不動產實屬不易。由於目前該案土地上仍有廠房，以目前規劃設計進度來看，預計 2025 年有機會開工動土。