〈房產〉建商購地強力以台中爲主 全台7月土地交易改寫49個月來新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-26 14:56

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全台土地市場交易動能全面復甦，據商仲業者統計，7 月上市櫃法人土地市場交易量達 292 億元，刷新 49 個月以來單月交易新高紀錄，信義全球總經理林三智分析，品牌建商積極進場獵地，住宅土地交易動能強，不少開發商更將目光望向可開發辦公大樓等產品的商用土地，估土地市場全年交易量將回歸 1000 億元水位。

據統計，7 月上市櫃法人共投資 292 億元購置土地，較去年同期成長近 7 倍，主力買方為建商，總價最高土地交易為新美齊 (2442-TW) 以 38.83 億元取得台中南屯區惠仁段 1,149 坪土地，新美齊同時也登上 7 月獵地王，共斥資 75 億元於新北、台中購地；其次為興富發 (2542-TW) 集團，包括旗下碧江企業、潤隆建設 (1805-TW) 等，共砸下 61 億元於台中、高雄購地。

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總計今年 1-7 月全台土地市場交易量達 901 億元、年增 198%，已超越去年一整年的交易量。總經理林三智觀察，前幾年央行祭出選擇性信用管制，土地市場交易活動受到政策抑制，2021 年起連續三年交易量都在千億元以下，去年僅有 569 億元，創 14 年以來新低，而今年建商看好住宅市場剛需，購地動能回歸並積極填補土地庫存，預料今年土地市場將重新站上千億元格局。