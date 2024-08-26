〈房產〉建商購地強力以台中爲主 全台7月土地交易改寫49個月來新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-26 14:56
全台土地市場交易動能全面復甦，據商仲業者統計，7 月上市櫃法人土地市場交易量達 292 億元，刷新 49 個月以來單月交易新高紀錄，信義全球總經理林三智分析，品牌建商積極進場獵地，住宅土地交易動能強，不少開發商更將目光望向可開發辦公大樓等產品的商用土地，估土地市場全年交易量將回歸 1000 億元水位。
據統計，7 月上市櫃法人共投資 292 億元購置土地，較去年同期成長近 7 倍，主力買方為建商，總價最高土地交易為新美齊 (2442-TW) 以 38.83 億元取得台中南屯區惠仁段 1,149 坪土地，新美齊同時也登上 7 月獵地王，共斥資 75 億元於新北、台中購地；其次為興富發 (2542-TW) 集團，包括旗下碧江企業、潤隆建設 (1805-TW) 等，共砸下 61 億元於台中、高雄購地。
總計今年 1-7 月全台土地市場交易量達 901 億元、年增 198%，已超越去年一整年的交易量。總經理林三智觀察，前幾年央行祭出選擇性信用管制，土地市場交易活動受到政策抑制，2021 年起連續三年交易量都在千億元以下，去年僅有 569 億元，創 14 年以來新低，而今年建商看好住宅市場剛需，購地動能回歸並積極填補土地庫存，預料今年土地市場將重新站上千億元格局。
進一步觀察區域土地市場交易情形，今年建商重兵部屬台中市，今年 1-7 月台中土地交易量達 216 億元，居六都之冠，又以 14 期重劃區土地最受建商青睞，包括華固、遠雄、亞昕等品牌建商都搶進插旗；第二名為高雄市，累計土地交易額為 176 億元 ，其中華友聯開發大手筆斥資 20.08 億元買下亞灣區 2,363 坪土地。
林三智表示，台積電 (2330-TW) 等高科技大廠前進中南部投資擴廠，帶旺區域人口紅利，建商購地跟著產業發展走，包括台中、台南、高雄土地市場交易量均有顯著成長。展望年底土地市場走勢，在央行不動產減降議題發酵下，建商購地腳步可能有所趨緩，開發策略可能更謹慎，走向都更、危老、合建模式，此外，隨著住宅交易緊縮，預估會有更多建商看好商用不動產發展，推案也會轉向辦公室等商用產品，例如新美齊就首度跨入商用不動產開發案，買下新北市三重區廠房，預計以都更模式開發新廠辦大樓。
- 如何低成本實現子女留學夢？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#偏弱機會股
#指標剛跌破
延伸閱讀
- 高雄左營整排透天厝成交5.6億元由建商打包 創區域新高價
- 新青安月核貸約700億 帶動5大銀行7月新增房貸飆1217億新高
- 房市熱 豪宅交易也大增值 西華富邦摘今年金牌獎
- 新竹住宅大樓價5年漲幅直逼六成 超越新北躍升七都第二