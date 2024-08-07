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鉅亨速報

營收速報 - 新美齊(2442)7月營收2,599萬元年增率高達94.65％

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 17:15


新美齊(2442-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣2,599萬元，年增率94.65%，月增率85.39%。

今年1-7月累計營收為4.85億元，累計年增率-61.51%。

最新價為34.15元，近5日股價下跌-11.89%，相關建材營造下跌-15.95%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2572 張
  • 外資買賣超：-2638 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+66 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 2,599萬 95% 85%
24/6 1,402萬 -56% -85%
24/5 9,111萬 -92% 523%
24/4 1,463萬 -65% -79%
24/3 6,888萬 614% 3%
24/2 6,662萬 624% -67%

新美齊(2442-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產買賣、租賃及營建開發。不動產買賣、租賃及營建開發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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