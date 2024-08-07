營收速報 - 新美齊(2442)7月營收2,599萬元年增率高達94.65％
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 17:15
今年1-7月累計營收為4.85億元，累計年增率-61.51%。
最新價為34.15元，近5日股價下跌-11.89%，相關建材營造下跌-15.95%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2572 張
- 外資買賣超：-2638 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+66 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|2,599萬
|95%
|85%
|24/6
|1,402萬
|-56%
|-85%
|24/5
|9,111萬
|-92%
|523%
|24/4
|1,463萬
|-65%
|-79%
|24/3
|6,888萬
|614%
|3%
|24/2
|6,662萬
|624%
|-67%
新美齊(2442-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產買賣、租賃及營建開發。不動產買賣、租賃及營建開發。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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