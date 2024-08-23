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鉅亨速報

盤後速報 - 龍德造船(6753)次交易(26)日除權息1.6元，參考價129.9元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:06


龍德造船(6753-TW)次交易(26)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.1元，股票股利0.5元，合計股利1.6元。

首日參考價為129.9元，相較今日收盤價137.50元，權息值合計為7.6元，股息殖利率0.8%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 137.50 1.1 0.8% 0.5
2023/08/31 102.5 1.0 0.98% 0.0
2022/08/29 71.5 0.25 0.35% 2.25
2021/10/26 32.1 0.58 1.81% 0.0

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