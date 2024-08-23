盤後速報 - 龍德造船(6753)次交易(26)日除權息1.6元，參考價129.9元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:06
龍德造船(6753-TW)次交易(26)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.1元，股票股利0.5元，合計股利1.6元。
首日參考價為129.9元，相較今日收盤價137.50元，權息值合計為7.6元，股息殖利率0.8%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|137.50
|1.1
|0.8%
|0.5
|2023/08/31
|102.5
|1.0
|0.98%
|0.0
|2022/08/29
|71.5
|0.25
|0.35%
|2.25
|2021/10/26
|32.1
|0.58
|1.81%
|0.0
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