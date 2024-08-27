盤後速報 - 欣新網(2949)下週(9月3日)除權0.5元，預估參考價81.62元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05
欣新網(2949-TW)下週(9月3日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。
以今日(8月27日)收盤價85.70元計算，預估參考價為81.62元，權值合計為4.09元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
欣新網(2949-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為電子商務商品銷售。數位行銷服務。近5日股價上漲2.16%，櫃買市場加權指數上漲0.31%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/03
|85.70
|0.0
|0.0%
|0.5
|2024/07/23
|92.6
|2.0
|2.16%
|0.0
|2023/06/26
|136.5
|0.8241
|0.6%
|0.0
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