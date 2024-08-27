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鉅亨速報

盤後速報 - 欣新網(2949)下週(9月3日)除權0.5元，預估參考價81.62元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05


欣新網(2949-TW)下週(9月3日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。

以今日(8月27日)收盤價85.70元計算，預估參考價為81.62元，權值合計為4.09元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

欣新網(2949-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為電子商務商品銷售。數位行銷服務。近5日股價上漲2.16%，櫃買市場加權指數上漲0.31%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/03 85.70 0.0 0.0% 0.5
2024/07/23 92.6 2.0 2.16% 0.0
2023/06/26 136.5 0.8241 0.6% 0.0

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集中市場加權指數22185-0.25%
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加權指數法興(售) 槓桿5.62

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