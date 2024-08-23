〈美股早盤〉主要指數開高 市場聚焦Fed主席鮑爾談話

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-23 21:42

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美股主要指數周五 (23 日) 開高，投資人聚焦聯準會 (Fed) 主席鮑爾稍晚在傑克森霍爾全球央行年會上發表的談話，從中尋找有關 9 月降息的蛛絲馬跡。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 160 點或 0.9%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數漲逾 1.5%。

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Fed 主席鮑爾將在美東時間周五上午十點 (台北時間周五晚上十點) 發表主題演講，鮑爾需要對目前的經濟形勢做一個簡要回顧，並對經濟前景給出一些有限但重要的指引。

投資人將從中尋找 9 月降息的蛛絲馬跡，多位 Fed 官員近期表示，他們認為應該盡快開始降息進程並表示 Fed 後續的降息步伐應該保持「漸進」和「有條不紊」的政策節奏。

22V Research 進行的一項調查顯示，60% 的受訪者認為鮑爾將在演講中發出降息 1 碼 (25 個基點) 的訊號。此外，42% 的受訪投資人認為市場反應將是「中性」、35% 的人認為是「風險」，24% 的人認為是「避險」。

截至台北時間周五（23 日）21 時許：

焦點個股：

派樂騰 (PTON-US) 早盤股價下跌 7.80%，至每股 4.20 美元

派樂騰 (Peloton) 周五盤前股價下跌約 2.4%，而就在前一天，該公司公布強勁的季度業績，股價上漲了約 35%，反映出其在削減成本的同時，9 季以來首次實現銷售成長。派樂騰對未來一年的展望好壞參半。摩根大通下調該股的評等。

Chewy(CHWY-US) 早盤股價上漲 2.13%，至每股 26.89 美元

寵物零售商 Chewy 周五盤前股價上漲超過 2%，Piper Sandler 將該股評等從中性上調至跑贏大盤。Piper Sandler 認為，毛利率的擴張和效率的提高是該股上漲的催化劑。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價上漲 2.27%，至每股 84.84 美元

阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 周五公告，新增香港為主要上市地，將於 8 月 28 日在香港聯交所主板主要上市，成為在港交所、紐交所雙重主要上市公司，市場預計到明年將吸引高達約 200 億美元的資金流入。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

研究公司 Ned Davis Research 發表報告表示，在 8 月初的拋售之後，美股已進入觸底過程的第四階段。從目前的水準來看，這樣的漲幅將使標普 500 指數達到略高於 6,100 點，這幾乎與一位華爾街多頭預測的 2025 年的價格目標一致。