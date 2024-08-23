馬斯克旗下SpaceX將首次嘗試商業艙外活動 測試突破性技術

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-23 19:48

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馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX 將於下周進行有史以來首次商業艙外活動 (EVA)，該公司測試人員將於距離地球 700 公里高空進行 20 分鐘太空漫步 (Spacewalk)，這不僅是對其設備拓荒的測試，包括超薄太空服和無氣閘室太空艙，也是該公司迄今為止數一數二危險的任務之一。

據了解，SpaceX 下周二 (27 日) 的測試任務將由一位億萬富翁企業家、一名退役飛官和兩名 SpaceX 員工搭乘第二代飛龍號太空船執行，升空兩天後在達到距離地球 434 英里 (700 公里) 的地方進行 20 分鐘的太空漫步。

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到目前為止，只有美國國家航空暨太空總署 (NASA) 的太空人在距離地球 250 英里 (400 公里) 的國際空間占 (ISS) 進行太空漫步過。

SpaceX 把這次為期 5 天的任務命名為「北極星黎明」(Polaris Dawn)，太空船將以橢圓形軌道繞行地球，離地球最近距離為 118 英里 (190 公里)、最遠 870 英里 (1,400 公里)，這是自 1972 年美國阿波羅登月計畫結束以來人類最遠的一次冒險。

包括電子支付公司 shif4 的創辦人、億萬富翁艾薩克曼 (Jared Isaacman) 在內的機組人員將穿上 SpaceX 型款太空服，搭乘第二代飛龍號太空船執行任務，這艘飛船可以在太空的真空狀態打開艙門沒有氣閘室。

這項任務由艾薩克曼資助，不過他拒絕透露他花了多少錢，但預估超過 1 億美元。與艾薩克同行的還有飛行員 Scott Poteet、一位退役美國空軍中校，以及 SpaceX 公司的員工 Sarah Gillis 和 Anna Menon，他們都是該公司的資深工程師。

對於開創了廉價、可重複使用火箭和昂貴的私人太空飛行的 SpaceX 來說，這項任務是推進可用於月球和火星的技術的一個機會。

NASA 退役太空人 Garrett Reisman 受訪時說：「他們正在以多種方式挑戰極限，而且還將飛往一個更高的高度，該處輻射環境比我們自阿波羅以來去過的都要嚴重得多。」

SpaceX 公司的官員和北極星黎明機組人員在日前的記者會上表示，他們已經替任務期間出現問題的一系列緊急情況做好了準備，例如氧氣洩漏或未能重新密封艙門，但他們沒有詳細說明是什麼情況。