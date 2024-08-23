英國奢侈品牌Burberry恐跌出富時100指數 結束長達15年成分股歷史

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-23 20:20

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根據外媒周五 (23 日) 報導，英國最大奢侈品製造商 Burberry 集團 (Burberry Group Plc) 恐怕將離開英國富時 100 指數成分股，在該指數長達 15 年成分股的歷史將畫下句號。

據了解，受到全球需求放緩和品牌改革步履蹣跚的影響，Burberry 股價在過去 3 個月內下跌 30% 左右，影響其市值排名下降，而這是指數編製機構富時羅素 (FTSE Russell) 用來確定成分股的基準。

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富時羅素下周二 (27 日) 臨時變動的季度公告之前，Burberry 的市值約為 25 億英鎊 (約 33 億美元)，在英國富時 350 指數的大中型股中排名 140，遠低 Burberry 維持其在富時 100 指數成分股地位所需的水準。自 2009 年 9 月以來，Burberry 一直是富時羅素指數成分股。

Hargreaves Lansdown 的資金和市場主管 Susannah Streeter 認為，Burberry 看起來肯定會跌出英國富時 100 指數。

截稿前，Burberry 並未回應置評請求。

分析指出，奢侈品產業需求放緩，特別是在重點市場中國，這對 Burberry 的打擊最嚴重，也導致該公司近期發出獲利預警。

Burberry 以獨特的格子特色為名，也是讀提升品牌與時尚名牌路易威登 (Louis Vuitton)、愛馬仕 (Hermes) 等法國高級時裝品牌競爭，但消費者似乎不買單，而且頻繁高層異動也無濟於事，該公司上月才換新任執行長。

分析提到，Burberry 難與購物者產生共鳴，尤其是在通膨環境下，與之相伴的只有銷量暴跌。另外，該公司股價也一直表現不佳，比其他也在努力重塑品牌的奢侈品傷表現更差。Gucci 母公司開雲集團和德國品牌 Hugo Boss AG 今年股價分別下跌 35% 和 42%。

瑞銀集團分析師 Zuzanna Pusz 上個月在 Burberry 公告獲利預警和暫停配息後的一份報告中寫道：「Burberry 的投資理由仍然面臨壓力，該品牌目前正進入未知的重組領域，同時仍未放棄將自己定位為『真正的奢侈品』品牌的努力。」

根據富時羅素的指導方針，在重新平衡指數成分股時，市值在合格股票中排名 111 位或以下的股票將從富時 100 指數中剔除，而市值升至 90 位或以上的股票將加入該指數。

Streeter 說，取代 Burberry 的有力競爭者是保險公司 Hiscox。根據外媒數據顯示，Hiscox 是尚未被納入該指數的股票中排名名列前茅的股票之一。