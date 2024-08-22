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鉅亨速報

盤後速報 - 正瀚-創(6534)次交易(23)日除息0.5元，參考價76.9元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:06


正瀚-創(6534-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為76.9元，相較今日收盤價77.40元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.65%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/23 77.40 0.5 0.65% 0.0
2024/03/21 90.6 3.09 3.41% 0.0
2023/09/26 78.0 1.0 1.28% 0.0
2023/03/14 84.5 3.88 4.59% 0.0
2022/07/26 82.0 0.0 0.0% 1.5

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