盤後速報 - 正瀚-創(6534)次交易(23)日除息0.5元，參考價76.9元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:06
正瀚-創(6534-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為76.9元，相較今日收盤價77.40元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.65%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/23
|77.40
|0.5
|0.65%
|0.0
|2024/03/21
|90.6
|3.09
|3.41%
|0.0
|2023/09/26
|78.0
|1.0
|1.28%
|0.0
|2023/03/14
|84.5
|3.88
|4.59%
|0.0
|2022/07/26
|82.0
|0.0
|0.0%
|1.5
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉連2天急跌後反彈近200點 受制10日線反壓 權值股漲跌互現
- NTT DATA攜手正瀚生技 導入SAP ERP啟動數位轉型
- 正瀚-創:公告本公司訂定113年上半年度現金股利除息基準日相關事宜
- 正瀚-創:公告本公司董事會決議113年上半年度股利分派
上一篇
下一篇