search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 研揚(6579)下週(8月28日)除權息6.97元，預估參考價154.35元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


研揚(6579-TW)下週(8月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利6.47元，股票股利0.5元，合計股利6.97元。

以今日(8月21日)收盤價168.50元計算，預估參考價為154.35元，權息值合計為14.15元，股息殖利率3.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

研揚(6579-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業系統產品。單板電腦及週邊裝置。近5日股價上漲4.38%，集中市場加權指數上漲2.9%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 168.50 6.46827 3.84% 0.497559
2023/06/29 122.0 4.65809 3.82% 0.0
2022/06/24 79.4 3.0975 3.9% 0.0
2021/07/26 70.2 3.0 4.27% 0.0
2020/06/12 67.8 3.2 4.72% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22237.89-0.85%
研揚168.50.90%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿13.27
加權指數法興(售) 槓桿5.09

延伸閱讀


Empty