盤後速報 - 研揚(6579)下週(8月28日)除權息6.97元，預估參考價154.35元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
研揚(6579-TW)下週(8月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利6.47元，股票股利0.5元，合計股利6.97元。
以今日(8月21日)收盤價168.50元計算，預估參考價為154.35元，權息值合計為14.15元，股息殖利率3.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
研揚(6579-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業系統產品。單板電腦及週邊裝置。近5日股價上漲4.38%，集中市場加權指數上漲2.9%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|168.50
|6.46827
|3.84%
|0.497559
|2023/06/29
|122.0
|4.65809
|3.82%
|0.0
|2022/06/24
|79.4
|3.0975
|3.9%
|0.0
|2021/07/26
|70.2
|3.0
|4.27%
|0.0
|2020/06/12
|67.8
|3.2
|4.72%
|0.0
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