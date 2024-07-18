NTT DATA攜手正瀚生技 導入SAP ERP啟動數位轉型

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-18 15:58

NTT DATA(台灣恩悌悌數據) 攜手正瀚生技 (6534-TW)，正式啟動 SAP S/4HANA ERP 系統導入專案，期盼藉由 SAP ERP 專案，透過資料數位化提高正翰生技的營運效率，進一步實現現代化數位轉型。

正瀚生技財務長林秀奉表示，SAP ERP 系統導入是正瀚生技邁向數位轉型的重要里程碑。正瀚生技積極布局全球，在美國、加拿大、澳洲、巴西、阿根廷、烏拉圭、智利等地皆有策略布局。期待透過這次的 SAP ERP 系統導入，大幅度提升公司運營效率，提供全球客戶更優質的服務。

正瀚進一步說明，此次 SAP ERP 專案使正瀚位在不同國家和地區的工廠，可以在同一平台上運作，達到營運資訊的即時產出和資訊共享，同時作為高階主管的決策依據。NTT DATA 將運用 S/4HANA 導入最佳流程範本，強化正瀚生技營運管理機制。