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鉅亨速報

盤後速報 - 廣宇(2328)下週(8月30日)除息1.3元，預估參考價34.15元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


廣宇(2328-TW)下週(8月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。

以今日(8月23日)收盤價35.45元計算，預估參考價為34.15元，息值合計為1.3元，股息殖利率3.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

廣宇(2328-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件。線覽及連接器產品。印刷電路板等。近5日股價上漲3.07%，集中市場加權指數上漲1.57%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/30 35.45 1.3 3.67% 0.0
2023/08/25 39.1 1.4 3.58% 0.0
2022/08/30 35.15 1.0 2.84% 0.0
2021/08/30 39.7 0.65 1.64% 0.0
2020/08/31 18.85 1.0 5.31% 0.0

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集中市場加權指數22158.050.04%
廣宇35.45-0.28%

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