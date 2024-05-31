〈台股開盤〉連2天急跌後反彈近200點 受制10日線反壓 權值股漲跌互現

台股經過 2 天的急跌修正，今 (31) 日無懼美股四大指數全面收跌，早盤大漲近 200 點，最高來到 21539.03 點，但仍受制於昨天的跳空缺口 21662 點 - 21558 點及 10 日線，預估單日成交量放大到 5200 億元。早盤權值股漲跌互現，台積電、鴻海力挺，聯發科則開高走低，另外，營建、生技族群也有表現。