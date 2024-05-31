〈台股開盤〉連2天急跌後反彈近200點 受制10日線反壓 權值股漲跌互現
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-31 09:39
台股經過 2 天的急跌修正，今 (31) 日無懼美股四大指數全面收跌，早盤大漲近 200 點，最高來到 21539.03 點，但仍受制於昨天的跳空缺口 21662 點 - 21558 點及 10 日線，預估單日成交量放大到 5200 億元。早盤權值股漲跌互現，台積電、鴻海力挺，聯發科則開高走低，另外，營建、生技族群也有表現。
觀察今天權值股表現，台積電 (2330-TW) 早盤開平盤後，隨後翻紅，漲幅約 0.26%，鴻海 (2317-TW) 也有表現，小漲 0.85%，台達電 (2308-TW) 漲 0.45%，日月光 (3711-TW) 漲 1.26%。不過聯發科 (2454-TW) 則走弱，開高走低，跌 1.55%。
營建族群今天有所表態，聯上發 (2537-TW) 漲勢凌厲，漲逾 8%，遠雄 (5522-TW)、國建 (2501-TW) 漲逾半根停板，京城 (2524-TW) 、隆大 (5519-TW) 漲逾 4%，欣巴巴 (9906-TW)、全坤建 (2509-TW)、宏盛 (2534-TW)、基泰 (2538-TW) 及上曜 (1316-TW) 也都有 2 至 3% 的漲幅。
生技族群今天表現亮眼，視陽 (6782-TW) 漲逾半根停板，科妍 (1786-TW)、保瑞 (6472-TW)、美時 (1795-TW)、南光 (1752-TW)、向榮生技 - 創 (6794-TW)、正瀚 - 創 (6534-TW)、台耀 (4746-TW) 及國光生 (4142-TW) 有都有 1 至 2% 的漲幅。
美股四大指數全面收跌，道瓊指數下跌 330.06 點或 0.86%，收 38111.48 點；那斯達克下跌 183.5 點或 1.08%，收 16737.08 點；標普 500 指數下跌 31.47 點或 0.6%，收 5235.48 點；費城半導體指數下跌 46.07 點或 0.88%，收 5173.26 點。
台指期夜盤上漲 168 點或 0.79%，終場以 21563 點作收。台股 ADR 部分，台積電 ADR(TSM-US) 跌 0.89%，聯電 ADR(UMC-US) 漲 1.05%，日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.09%，中華電 ADR(CHT-US) 則上漲 1.17%。
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