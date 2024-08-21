罕見！央行主動證實已找34家銀行喝咖啡 降溫房市要求9/6前交報告

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-21 17:48

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中央銀行今 (21) 日發布召開臨時記者會證實，已找多達 34 家銀行到行喝咖啡，由於不動產貸款集中度已逼近歷史高點，籲請各銀行善盡社會責任，避免信用資源過度集中流向不動產貸款，並於 9 月 6 日前研提自主管理的不動產貸款具體量化改善方案。

央行不諱言，今年以來全體銀行不動產貸款集中度居高，因此，自 8 月 12 日起至今日，分別邀請 34 家本國銀行和信用合作社聯合社總經理來行座談，請其自主管理不動產貸款總量。

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央行自 2020 年 12 月至今年 6 月六度調整選擇性信用管制措施，以防範銀行信用資源過度流向不動產市場，不過，央行直指，去年下半年以來房市交易擴增、房價走高，帶動銀行購置住宅貸款年增率上升，6 月底全體銀行不動產貸款占總放款比率 (不動產貸款集中度) 達 37.4%，接近歷史高點 37.9%，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。

央行強調，若信用資源若過度集中不動產市場，將排擠生產事業實質投資所需資金，不利經濟永續發展，銀行基於社會責任，宜引導信用資源合理配置，勿助長炒房、炒地，推升房價不合理上漲。

央行示警 國際有房地產過熱引發金融危機先例

央行也提到，國際間有不動產市場過熱引發金融危機及經濟衰退的先例，為防患未然，我國銀行業有必要就不動產貸款集中度居高情形進行改善，但考量各銀行資產規模、營運特性有所不同，並維持市場競爭公平性，請各銀行在不影響無自用住宅民眾購屋及業者推動都市更新、危老重建所需資金前提下，依據自身經營情況，於 9 月 6 日前研提自主管理的不動產貸款具體量化改善方案。