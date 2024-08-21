〈房產〉獎勵效益高且業主單一 北市已有逾20間飯店進行改建

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-21 12:01

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根據北市實價登錄資料顯示，北市又有一處老舊飯店整棟出售，中山區的 45 年天津大飯店實價揭露今年 4 月以 4.1 億元轉手，土地單價高達每坪 594 萬元，累計北市從疫情就有超過 20 間的老舊飯店改建，此次轉手也應是著眼於未來的改建效益。

實價登錄，台北中山區天津街屋齡已 45 年的「天津大飯店」易主，由不動產租賃公司「吉緻生活」，以 4.1 億元買下 8 層樓、建坪 590 坪的飯店，地坪 68.9 坪，其中土地價值約 3.9 億元、建物價值 1726 萬元。

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此次實價揭露是台北市中山區的天津街 57 號，成交價格為 4.1 億元，備註資料本案標的現況為飯店 (建物整棟為飯店使用)，總價款包含：土地價款 3.9 億元, 建物價款 17,26 萬元，動產價款 96 萬元，土地位於市中心中，周邊生活機能成熟，買方也具有建設與整合背景，未來可望整合改建。

台灣房屋中山民生加盟店店東蕭佑寯表示，交易標的天津大飯店當初據傳整棟開價 4.2 億元求售，買方議價率僅 2.4%，主要是因該案區位條件好，附近旅店業林立，對觀光有匯集效果，且鄰近捷運中山站，有觀光人潮，土地使用分區為商四、屬於角地，容積率達 800%，儘管屋齡已 45 年，但其珍貴的在其土地價值，現階段仍繼續經營旅館，同時可整合周邊基地，擴大面積以做都更危老改建。