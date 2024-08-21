〈房產〉獎勵效益高且業主單一 北市已有逾20間飯店進行改建
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-21 12:01
根據北市實價登錄資料顯示，北市又有一處老舊飯店整棟出售，中山區的 45 年天津大飯店實價揭露今年 4 月以 4.1 億元轉手，土地單價高達每坪 594 萬元，累計北市從疫情就有超過 20 間的老舊飯店改建，此次轉手也應是著眼於未來的改建效益。
實價登錄，台北中山區天津街屋齡已 45 年的「天津大飯店」易主，由不動產租賃公司「吉緻生活」，以 4.1 億元買下 8 層樓、建坪 590 坪的飯店，地坪 68.9 坪，其中土地價值約 3.9 億元、建物價值 1726 萬元。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波疫情改變飯店業的生態，有些老舊飯店受到疫情重創，即使疫情過後可能飯店老舊競爭力不足，若投入翻新回收期又長，因此業主開始尋求資產最佳效益，加上危老政策當時正夯，因此不少老舊飯店都投入改建。
此次實價揭露是台北市中山區的天津街 57 號，成交價格為 4.1 億元，備註資料本案標的現況為飯店 (建物整棟為飯店使用)，總價款包含：土地價款 3.9 億元, 建物價款 17,26 萬元，動產價款 96 萬元，土地位於市中心中，周邊生活機能成熟，買方也具有建設與整合背景，未來可望整合改建。
台灣房屋中山民生加盟店店東蕭佑寯表示，交易標的天津大飯店當初據傳整棟開價 4.2 億元求售，買方議價率僅 2.4%，主要是因該案區位條件好，附近旅店業林立，對觀光有匯集效果，且鄰近捷運中山站，有觀光人潮，土地使用分區為商四、屬於角地，容積率達 800%，儘管屋齡已 45 年，但其珍貴的在其土地價值，現階段仍繼續經營旅館，同時可整合周邊基地，擴大面積以做都更危老改建。
統計顯示，從 2019 年至 2022 年，台北市老舊飯店中就有高達 21 件申請重建，堪稱北市飯店最大改建潮，台北市知名案例包括「馥敦飯店南京館」、「六福客棧」、「台北國賓大飯店」、「西華飯店」、「首都大飯店小巨蛋館」、「三德大飯店」、「神旺大飯店」等，多數飯店業者都是選擇危老方式進行，主因係危老重建效率快、變數少、容積獎勵明確等，能為業主帶來更大的重建價值。
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