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台新金、新光金8/22雙雙停牌 有重大訊息待公布

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-21 19:49

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台新金、新光金8/22雙雙停牌 有重大訊息待公布。(圖：鉅亨網資料照)

證交所今 (21) 日公告，台新金 (2887-TW) 及新光金 (2888-TW) 明 (22) 日雙雙停牌，研判應與「新新併」有關，2 家金控日前已赴金管會向銀行局報告併購換股等事宜，預計明天召開董事會通過。

證交所表示，台新金及新光金因有重大訊息待公布，因此，兩家公司上市普通股自 2024 年 8 月 22 日起暫停交易，以其為標的之認購 (售) 權證及特別股亦同時暫停交易。


證交所指出，台新金及新光金將於重大訊息公布後，再申請恢復交易。

台新金總經理林維俊及新光金總經理陳恩光，19 日連袂前往金管會銀行局報告，並說明換股方式，將啟動兩家金控的合併案。對此，金管會官員強調，等到未來正式收到金融機構合併案申請書，銀行局將根據「金融機構合併法」等相關法令，依法進行審查；過程中，也要洽保險局等單位對合併案的意見及看法。

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