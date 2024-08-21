台新金、新光金8/22雙雙停牌 有重大訊息待公布
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-21 19:49
證交所今 (21) 日公告，台新金 (2887-TW) 及新光金 (2888-TW) 明 (22) 日雙雙停牌，研判應與「新新併」有關，2 家金控日前已赴金管會向銀行局報告併購換股等事宜，預計明天召開董事會通過。
證交所表示，台新金及新光金因有重大訊息待公布，因此，兩家公司上市普通股自 2024 年 8 月 22 日起暫停交易，以其為標的之認購 (售) 權證及特別股亦同時暫停交易。
證交所指出，台新金及新光金將於重大訊息公布後，再申請恢復交易。
台新金總經理林維俊及新光金總經理陳恩光，19 日連袂前往金管會銀行局報告，並說明換股方式，將啟動兩家金控的合併案。對此，金管會官員強調，等到未來正式收到金融機構合併案申請書，銀行局將根據「金融機構合併法」等相關法令，依法進行審查；過程中，也要洽保險局等單位對合併案的意見及看法。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 「新新併」啟動可望敲定換股比例 新光金爆量飆漲6%
- 中信金搶親新光金將成第二起非合意併購 金管會重申三原則
- 〈焦點股〉雙龍搶珠股價兩樣情 新光金飆漲半根、中信金挫4%
- 外資買超台股47億元 短線套利搶買新光金3萬張 搶親的中信金遭甩賣
下一篇