〈房產〉租金補貼政策登場2年 這4縣市房東漲租逾10%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-20 13:11

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台灣內政部在 2022 年 7 月開始實施「300 億元中央擴大租金補貼」專案，至今 (2024) 年滿 2 年，並於近日延長此一專案至 2026 年。房仲業者觀察實價數據，近 2 年七都平均租金只有台南市下滑，另新竹、桃園及新北漲幅最爲驚人。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，租金漲幅最驚人縣市產業林立、交通機能佳，吸引年輕族群大舉移入，因供需使租金價位攀升。

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住商機構根據七大都會區租賃實價資料，比較尚未實施租金補貼的 2022 年上半年，與 2 年後同期的平均租金單價。統計發現，新 北市、桃園市、新竹縣及新竹市上半年平均每坪租金分別為 894.6 元、630.5 元、781.3 元及 773 元，與 2022 年同期相比分別上漲 1-2 成。

賴志昶表示，租金漲幅趨勢與區域產業族群的遷徙行為息息相關，觀察此次租金漲幅最驚人縣市，如桃園、新北市近期由於親民房價與便捷交通，吸引「脫北者」、首購族相繼移入；而新竹縣市則受惠於科學園區議題，磁吸工作族群，惟新竹房價近年來持續高漲，使都會區租屋市場蓬勃發展，致使 2 年來區域租金飆漲 1-2 成。

觀察實價登錄，台南市今年上半年平均租金單價約 636.9 元，與 2022 年同期相比，反而下滑達 3.5%，賴志昶指出，近年來台南市雖有南科議題帶動，區域房市也有頗多年輕人口挹注，但租金市場會出現價格萎縮，主因是台南房市過去新案供給量小，產業人口或年輕族群僅能租屋滿足居住需求，但近期區域已有不少建商插旗，市場供給逐漸滿足，且台南房價相對周邊縣市親民，過去租屋主力的年輕人便「以買代租」，提早「上車」晉升有房族，而當租屋市場需求降低，也連帶拉低市場平均單價。