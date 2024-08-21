〈房產〉上半年全台預售屋總銷爆量1.3兆 台中預售案平均總價年漲逾3成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-21 12:36

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隨著今年台灣經濟表現亮眼，帶動房市交易熱絡，預售市場表現也屢創紀錄。房仲業者比較 2021 年至 2024 年迄今預售屋成交件數和總銷金額的房市表現，2024 上半年預售住宅的成交件數高達 74,866 件、總銷金額 1.3 兆元。其中，台中的預售住宅平均總價突破 2000 萬元，年增達 31%。

2024 上半年預售住宅的成交件數高達 74,866 件、總銷金額達 1.3 兆元，永慶房屋指出，若與 2021 年和 2022 年的預售市場全年數據比較，2024 上半年的預售表現也分別達到 2021 年成交件數的 80.7%、總銷金額的 103.7%；2022 年成交件數的 96.5%、總銷金額的 113.5%。2024 年光是半年的總銷金額，就已經超越 2021 年和 2022 年的全年表現，顯示今年預售市場的火熱程度非同一般。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍爬梳，2021 年因新冠疫情促動全球展開量化寬鬆政策、再加上台灣疫情控制相對得宜，湧入的資金潮為台灣預售市場創造一波盛況。而這波榮景一直延續到 2022 上半年，直到下半年才逐漸趨緩。2023 年第一季預售市場亦處於相對低檔，但隨著《平均地權條例》新法上路前的上車潮、以及台灣經濟表現轉趨穩健，自 2023 年第二季開始，預售房市轉趨熱絡，2023 年最後一季月月皆有破萬件的交易量。整體而言，2021 至 2023 年的預售市場雖有起伏，但表現仍屬傑出。

但是 2024 年的預售表現卻又更加突出。2024 年隨著台灣經濟數據持續亮眼，民眾購屋信心大增，帶動預售屋房市更加暢旺。2024 上半年除了 2 月因農曆年假使預售市場交易量下滑外，其餘月份交易量月月破萬件，5 月單月交易量更高達 1 萬 5 千餘件，突破歷史紀錄。陳金萍表示，2024 下半年國內經濟若保持穩健、低利環境持續、地緣政治穩定、亦無激進的打炒房政策的情況下，2024 全年預售市場表現超越去年的機會相當大。

陳金萍也指出，2024 年預售屋總銷金額成長幅度明顯高於成交件數，顯示預售屋的平均總價仍不斷上漲。觀察 2023 年 6 月七大都會區預售屋平均總價，除台北市高達 4,208 萬元外，其餘六大都會區均在 2,000 萬元以下；但是到了 2024 年 6 月，新北市、新竹縣市和台中市的預售屋平均總價都已突破 2,000 萬元。

在房價漲幅的部分，除新竹縣市和台南市預售屋平均總價漲幅在 10% 以內，新北市、桃園市和高雄市都有 18.1%-25.7% 的年漲幅；台中市的年漲幅更是高達 31.5%，漲幅驚人。台北市預售屋房價漲幅雖只有 11.5%，但考慮到台北市房價基期高，一成多的房價漲幅亦不容小覷。