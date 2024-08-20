川普：如果當選 考慮取消電動車抵稅優惠 願邀馬斯克入閣或當顧問

鉅亨網編譯許家華 2024-08-20 09:10

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美國共和黨總統候選人、前總統川普表示，如果他在 11 月當選總統，將考慮取消金額 7500 美元、民眾購買電動車稅務優惠，且他願意任命特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 擔任內閣或顧問職務。

川普出席費城造勢活動被問及電動車稅額優惠措施時表示，「稅金抵免和稅收優惠通常不是好事。」

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針對是否會考慮任命馬斯克擔任顧問或內閣職務時，川普肯定表示：「他是非常聰明的人，我當然會這樣做，如果他願意。」

馬斯克上個月在美國總統競選中公開支持川普。特斯拉沒有立即回應置評請求。

川普表示，如果當選，可能會改變 7500 美元電動車抵稅規定，或要求美國國會完全廢除該規定。川普在上一回總統任期內曾試圖廢除電動車稅收抵免，但拜登總統在 2022 年擴大了該稅收抵免規模。

川普在談到電動車稅收抵免時表示：「我沒有就此做出任何最終決定。我是電動車的忠實粉絲，但我也喜歡汽油驅動的汽車，還有混合動力汽車和其他任何可能出現的汽車。」

他稱當選後將廢除拜登政府的規定，即促使車廠生產更多電動車和插電式混合動力車，以滿足更嚴格的排放標準之規定。他認為，由於成本和電池續航里程問題，電動車的「市場要小得多」。

川普周一 (19 日) 表示將採取措施，透過徵收新關稅，阻止底特律三大車廠和其他車廠自墨西哥向美國消費者出口汽車，並阻止中國車廠在墨西哥建造新工廠以出口至美國市場。他在上一回總統任期內也曾發出類似的威脅。

「只要對那些車開徵關稅，那些車就會在這裡 (美國) 製造。這很簡單，不複雜，只要擺明向墨西哥說『看，你們正在偷走我們的汽車工業』，這就是他們現在的作為。」

但川普對中國和其他車廠在美國製造汽車表示歡迎，「我們將提供激勵措施，如果中國和其他國家想來這裡銷售汽車，他們就會在這裡建造工廠，並僱用我們的工人。我們可以打造自己的車，我想製造我們自己的車。」

川普大罵谷歌 但不表態應否拆分

美法院本月裁定谷歌非法壟斷。《彭博社》和《紐約時報》報導，反壟斷監管機構正研議對谷歌違反反壟斷法的行為採取補救措施，包括將不同業務的部門拆分出來，例如 Chrome 瀏覽器作為一項業務而拆分出來、Android 作為另一項業務獨立出來等。

「他們幾乎就像狂野的西部。他們將不得不付出巨大的代價。」但川普沒有具體說明谷歌應面臨什麼懲罰。

不正面回答 TikTok 禁令 僅稱言論自由

美國 4 月通過的最新法案要求 TikTok (抖音海外版) 自中國母公司「字節跳動」中剝離，最後期限為 2025 年 1 月 19 日，否則不得在美國營運。川普先前曾表示會阻止 TikTok 被禁止。

針對他當選後是否接受中國繼續擁有 TikTok 時，川普沒有直接回答，但表示字節跳動可能會出售。