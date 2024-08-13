馬斯克專訪 川普：特斯拉很偉大 但沒必要人人都買電動車

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 23:46

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特斯拉執行長馬斯克周一 (12 日) 專訪美國前總統川普長達兩小時，並在 X 平台直播，觀眾人數一度達 100 萬以上，且開始前因馬斯克宣稱平台遭網路攻擊而延後專訪約 40 分鐘。

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馬斯克是比特幣和狗狗幣等虛擬貨幣的知名支持者，川普也展現了歡迎加密貨幣產業的態度，他在 7 月舉行的比特幣 2024 大會上發表了主題演講。

電動車 & 稅收抵免

過去一直對電動車持懷疑態度的川普說，特斯拉生產的是「一款偉大的產品」，不過，他對特斯拉的表揚還是比較有所保留，川普說：「這並不意味著每個人都應該擁有一輛電動車，但這些都是小細節，你的產品很棒。」

特斯拉是受益於民主黨為購買或租賃電動車的人提供最高 7500 美元稅收抵免的汽車製造商之一，而目前普遍預期是，如果川普當選總統，他會取消這項政策，或者降低抵免額。

在昨天的對談中，川普沒有談到稅收抵免這個問題。

馬斯克之前曾淡化了購買電動車享受的稅收抵免和電池生產稅收抵免政策的重要性，他在 7 月份召開的特斯拉財報電話會議上說，取消這些政策將對特斯拉造成「一些影響」，但這對特斯拉的競爭對手來說將是「毀滅性的」，馬斯克說，從長遠來看，這些政策變化對特斯拉有利，投資者更應該把特斯拉的股票視為自動駕駛技術的押注。

綠能 & 化石燃料

馬斯克是綠色能源的主要倡導者之一，但在昨天的對談中，他發表了一些支持石油和天然氣行業的言論，馬斯克說，沒必要立刻放棄化石燃料，「這不是像房子著火了那麼緊急的事」。

同時，川普嘲諷了氣候變遷這一說法，他說氣候變遷會帶來「更多海景房」的建設。

川普也表達了他對人工智慧資料中心消耗大量電力的擔憂。

川普說：「人工智慧需要的能源是美國現有能源的兩倍，這讓我感到震驚，人工智慧需要大量電力，幾乎是美國目前產電量的兩倍，這令人難以置信。」

馬斯克回答說：「當然。」

通膨

川普再次談到了美國高通膨是拜登政府造成的這個問題，他說：「我認為我們正面臨著 100 年來最嚴重的通貨膨脹，他們說是 48 年，我不相信。」（數據顯示，美國通膨在 2021 年升至大約 40 年以來的最高水準。)

卡瑪拉 · 哈里斯 (Kamala Harris) 的競選團隊在 X 上發布的帖子中說：「川普的整個競選活動都是在為馬斯克和川普自己這樣的人服務，美國中產階級將被這些自戀的有錢人出賣，他們甚至連一場直播都辦不好。」

沒提 Fed、媒體公司、太空三大共識話題

聯準會 (Fed)、媒體公司和太空是馬斯克和川普在某種程度上有共識的話題，但他們沒有談到這些話題。

川普曾多次「炮轟」Fed，上週四（8 月 8 日）他說，如果今年贏得大選，他希望在 Fed 政策方面獲得更大的發言權，與此同時，一周前馬斯克也「炮轟」了 Fed，他說 Fed 必須降息，「到現在還沒降息簡直可笑」。

馬斯克旗下其他幾家公司包括以太空船、火箭和衛星聞名的 SpaceX，川普在上一屆總統任期內組成了美國太空軍 (U.S. Space Force)，並稱太空是「下一個作戰領域」。

馬斯克在 7 月底表示，他正在向一個支持川普總統競選的超級政治行動委員會 (super PAC) 捐款，但金額遠低於先前報道中他計劃承諾的每月 4500 萬美元。

而馬斯克今年稍早曾表示，他不會為 2024 年總統競選活動捐款。