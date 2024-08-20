川普改口了：我有權評利率政策 但Fed不必照辦

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-20 09:00

‌



面對外界有關其削弱美國聯準會（Fed）獨立自主的聲浪，共和黨總統候選人川普周一（19 日）輕描淡寫地表示，他應該能夠自由地提出他對利率政策的看法，但 Fed 不必照辦。

川普周一在「搖擺州」賓夕法尼亞舉行活動後說：「我認為總統是可以講話的，但這並不意味著央行官員必須聽從。」

‌



川普表示，他在任期內就利率問題「孜孜不倦地勸說」Fed 主席鮑爾，「這可能產生了效果，也可能沒有。」

他還說：「總統當然可以談論利率，因為我認為我的直覺很準」。他說：「這並不意味著我要作主，但這確實意味著我應該有權談論它，就像其他人一樣。」

川普副手范斯（JD Vance）本月稍早也曾表示，他支持川普的看法，即總統應該對利率等貨幣政策有一定發言權，他說這些應該是個「政治」決策。

據《路透》報導，范斯說：「我同意他（川普）的看法，這基本上應該是一個政治決策。無論同意與否，我們都應該讓民選總統就我國最重要的決定陳述意見。」

此外，川普周一表示，如果他在 11 月總統大選中擊敗現任副總統賀錦麗，他將為電動車大廠特斯拉執行長馬斯克提供內閣或政府顧問職位。

川普在接受《路透》採訪時表示，「如果馬斯克願意」，他會招攬馬斯克入閣。

不過，川普也說，他可能會取消對某些新款電動車的 7,500 美元稅額抵免。他直言，稅金抵免通常不是好事，「我還沒做出最終決定，我非常喜歡電動車，但我也喜歡燃油車、混合動力車以及其他可能出現的東西。」