智利經濟復甦停滯 第二季GDP一年來首見萎縮

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-19 23:00

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根據外媒周一 (19 日) 報導，智利第二季國內生產毛額 (GDP) 比前一季下滑 0.6%，為一年以來首次出現單季增速萎縮，雖然符合華爾街分析師預期中值，但意味著經濟嚴重下滑，替重啟降息鋪平道路。

智利央行上月暫停降息，決策者權衡該國近期通膨壓力與經濟成長復甦放緩的平衡。然而最新公布數據顯示經濟成長惡化情況加劇，該行報告顯示，在長期利率持續維持在高峰的影響下，企業投資年減 8.7%、採礦業衰退 1%，其他經濟領域萎縮 0.6%。

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目前交易員押注，到今年年底前智利央行還會有兩次 1 碼 (25 個基點) 的降息。儘管智利第二季 GDP 出現一年以來首次萎縮，但今年第一季 GDP 增速自先前的 1.9% 上修至 2.1%。

此外，智利政府 7 月將今年經濟成長預期從 2.7% 下調至 2.6%，分析師則是把先前預估的成長 2.5% 下調至 2.3%。

智利央行官員在 7 月貨幣政策會議紀錄中寫道，4 至 6 月期間數據顯示經濟活動低於預期，不過未來可能的降息有助經濟活動成長，該行在截至今年 7 月的一年內把基準利率下調 5.5 個百分點，從長期來看計劃中的大規模投資，特別是採礦業投資增加也有助促進經濟。