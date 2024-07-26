川普喊加稅 馬斯克踩剎車 特斯拉暫緩建造墨西哥超級工廠 觀望選情
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 07:08
美國純電動車 (EV) 大型企業特斯拉(TSLA-US) 執行長馬斯克(Elon Musk)7 月 23 日表示，目前暫停投資建設中的墨西哥工廠，因為川普曾表示，若再次當選為美國總統，將對墨西哥產的汽車徵收高關稅。
川普要求汽車廠商在美國境內生產汽車。他曾表示，如果當選將對從墨西哥進口到美國的汽車徵收高額關稅，且將對中國廠商在墨西哥生產並出口到美國的汽車徵收 100％的關稅。
特斯拉 23 日發布第二季財報，馬斯克在法說會上公佈了墨西哥工廠投資暫停的消息。他表示，「要等到 11 月總統大選結束後，再對狀況進行評估」。馬斯克表示，如果川普當選並將上述言論落實為政策，那麼「對墨西哥的巨額投資將失去意義」。
特斯拉正計劃在墨西哥北部新萊昂州建造 EV 的「超級工廠（Giga Factory）」。馬斯克表示，作為替代投資墨西哥的措施，目前 「正在擴大現有工廠的產能」。
馬斯克正頻繁接觸美國總統候選人川普。在 7 月 13 日的川普槍擊事件發生後，馬斯克多次表態支持川普。馬斯克也透露，已就 EV 相關事項與川普進行了多次交流。
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