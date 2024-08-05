總統大選倒數3個月！美持續追殺TikTok 再控違反兒童隱私保護法

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 13:40

距美國總統大選不到三個月，即便民主共和兩黨總統候選人都在 TikTok 上展開競選活動來吸引更多選民，川普甚至宣佈選上後永遠不會關掉 TikTok，但這仍無法阻止美國司法部對這家短影音平台的最新發起的司法打擊。

上週五 (2 日)，美國司法部和聯邦貿易委員會(FTC) 對 TikTok 及其母公司字節跳動跟關聯公司提起訴訟，指控它們違反《兒童線上隱私保護法》，在未獲未成年使用者父母允準的情況下收集、使用或披露 13 歲以下兒童的個人資訊。

美國政府認為，有數以百萬計 13 歲以下兒童使用 TikTok，後者一直收集和保留這些兒童使用者的個人資訊，TikTok 則發聲明駁斥指控，並稱「其中許多指控是與過去的事件或做法有關，與事實不符或已經得到解決。TikTok 為保護兒童所做的努力感到自豪，我們將繼續更新和改進我們的平台」。

拜登退選後，民主黨改派賀錦麗上場並開始將川普的領先優勢逐漸縮小，在賀錦麗未來甚至可能反超的前提下，川普「永遠不會關閉 TikTok」的宣言可能落空，但由於川普的承諾並非都能得到兌現，因此 TikTok 在美國的前景依舊迷茫。

今年以來，TikTok 在美國遭遇新一輪限制和壓力。美國總統拜登在 4 月簽署一項法令要求字節跳動明年 1 月 19 日前出售 TikTok，否則就禁止 TikTok 繼續在美國市場運作。

為應對美國禁令，TikTok 和字節跳動在 5 月 7 日向美國華盛頓特區巡迴上訴法院提起訴訟，指控拜登簽署的禁令違反美國憲法，特別是憲法第一修正案對言論自由的保護。

今年 6 月 20 日，TikTok 在一份提交給法院的文件中指出，曾花一年多時間與美國政府進行協商，希望達成一項國家安全協定，以提供一個多重保障機制滿足政府的監管要求，但美國國會今年稍早頒布 TikTok 禁令時，無視雙方此前打下的基礎。

同一天，美國司法部稱這項法案以符合第一修正案和其他憲法條文的方式，解決了關鍵的國家安全問題。

TikTok 則除了積極動用與美國政府關係密切的遊說集團和收費高昂的律師來進行立法、行政以及司法層面的攻防，還耗資數百萬美元的廣告來施壓美國國會，同時也資助 TikTok 平台的內容創作者對美國政府發起訴訟。