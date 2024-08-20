路透調查：Fed將於今年剩下3次會議逐次降息1碼 經濟不太可能衰退

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-20 01:06

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路透周一 (19 日) 公布 8 月 14 至 19 日對 101 位經濟學家的訪調結果顯示，美國聯準會 (Fed) 可能在今年剩下 3 次貨幣政策會議中，每次降息 1 碼(25 個基點)，比上月調查結果多一次，另外多數經濟學家認為美國經濟不太可能衰退。

由於美國 7 月就業報告比預期弱，激起市場對 Fed 今年最多降息 120 個基點的猜測，但隨後零售銷售、初領失業金人數報告陸續表明消費者支出、就業市場仍不弱後，目前降息猜測降至 100 個基點。另外，先前劇烈但短暫的美股拋售也是推動降息的因素之一，拋售主要是因日元套利交易所致。

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雖然日前已有一些 Fed 官員表態支持降息，不過調查中逾 5 成經濟學家認為 Fed 不會大幅降息，他們認為 Fed 會在 9、11、12 月的會議上每次降息 1 碼，今年底基準利率將調降至 4.50% 至 4.75%。先前市場曾估 Fed 下個月可能降息 2 碼 (50 個基點)，不過現在是降息 1 碼的聲勢較高。

另外有超過三分之一的受訪者認為今年會有兩次降息、僅一位認為只有降息一次，還有 11 位受訪者認為 Fed 今年會降息 100 個基點甚至更多。

巴克萊資深美國分析師 Jonathan Millar 表示，對 Fed 降息的推測是建立在通膨降溫上，而非經濟衰退。美國就業市場仍有韌性且正在接近趨勢的速度成長，儘管的確出現降溫現象，失業率也可能會再攀升，但 Fed 真的沒有任何恐慌的理由。

調查顯示，經濟學家們預測到 2026 年失業率會維持在目前的 4.3% 左右，未來兩年通膨只會略有放緩，其中所有通膨指標─消費者物價指數 (CPI)、核心 CPI、個人消費支出(PCE) 物價指數、核心 PCE─預料在 2026 年前都會保持在 2% 以上。至於薪資增速方面，雖然目前仍高於 3.0% 至 3.5% 區間，但這被視為符合 Fed 的 2% 通膨目標。

展望未來，經濟學家預估 Fed 在明年 4 季中會分別降息 1 碼，市場則預估到明年第三季利率會下調約 200 個基點。此外，美國今年全年經濟增速估為 2.5%，高於 Fed 目前預估的 1.8%，其中有三分之二的人上調預測，而明年全年經濟成長估為 1.8%。

經濟學家普遍認為，至少在 2027 年之前，美國經濟會以接近趨勢成長率的速度成長，經濟衰退的可能性僅有 30%，自今年初調查以來變化不大。