〈美股早盤〉主要指數開平 市場靜待Fed主席鮑爾全球央行年會談話

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-19 21:48

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美股主要指數周一 (19 日) 開平，投資人靜待美國央行主席在全球央行年會上發表談話，從中尋找降息線索。

截稿前，道瓊工業指數漲近 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 15 點或近 0.1%，標普 500 指數漲 0.15%，費城半導體指數跌近 0.7%。

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今年的傑克森霍爾全球央行年會定於美東時間 8 月 22 日至 24 日舉行。華爾街押注聯準會 (Fed) 主席鮑爾將這次年會上確認降息，但隨著焦點從「會不會降息」轉為「降息幅度多大」。Fed 主席鮑爾將於本周五 (23 日) 在年會上發表談話。

花旗數據顯示，基於價內賣權和買權的成本，選擇權交易員目前預估周五標普 500 指數上下波動幅度將會超過 1%。

市場定價明顯偏鴿派前景，尤其是在舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 和芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 於上周末表示可能在 9 月鬆綁貨幣政策。

高盛近期將美國在未來 12 個月內陷入衰退的幾率從 25% 下調至 20%，理由是近期發佈的一系列經濟數據表現穩健。

本月早些時候，由於 7 月份失業率躍升至 3 年來的高點，引發了經濟下滑的擔憂，當時高盛將美國衰退的幾率從 15% 上調。

然而，高盛集團美國首席經濟學家 Jan Hatzius 在上周六的一份報告中指出：「我們現在已經將幾率從 25% 下調至 20%，主要是因為 8 月 2 日以來公佈的 7 月和 8 月初的數據沒有顯示任何衰退的跡象。」

大宗商品方面，由於對主要石油進口國中國需求減弱的擔憂，以及中東停火談判仍在進行中，國際油價周一下跌。

截至台北時間周一（19 日）21 時許：

焦點個股：

超微 (AMD-US) 早盤股價上漲 1.61%，至每股 150.95 美元

超微 (AMD) 同意以現金加股票的方式收購 AI 伺服器製造商 ZT Systems，交易價值 49 億美元，收購完成後將成為超微資料中心解決方案業務集團的一部分。

GeoVax(GOVX-US) 早盤股價上漲 53.68%，至每股 10.85 美元

根據最新消息，歐洲疾病預防控制中心 (ECDC) 已將猴痘風險等級從「低」上調至「中等」。隨著新一輪猴痘疫情備受市場矚目，生產開發猴痘疫苗的藥廠及相關公司股價全面暴漲。概念股 GeoVax 公司股價上周五暴漲 110%，周一盤前股價漲近 50%。

雅詩蘭黛 (EL-US) 早盤股價下跌 2.36%，至每股 92.73 美元

化妝品巨擘雅詩蘭黛 (Estee Lauder Companies) 周一盤前股價一度跌逾 8%，截稿前翻紅上漲 1.6%。此前該公司表示其任職已久的執行長 Fabrizio Freda 已決定在明年退休。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

美國投資機構 Fundstrat 聯合創辦人 Tom Lee 上月做出了一個極度樂觀的預測：到 2030 年，標普 500 指數將成長近兩倍。在接受訪問時，Lee 表示，他預料標普 500 指數將在本十年末突破 15,000 點。該指數上周收在 5,555 點附近。