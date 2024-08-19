〈美股早盤〉主要指數開平 市場靜待Fed主席鮑爾全球央行年會談話
鉅亨網編譯段智恆 2024-08-19 21:48
美股主要指數周一 (19 日) 開平，投資人靜待美國央行主席在全球央行年會上發表談話，從中尋找降息線索。
截稿前，道瓊工業指數漲近 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 15 點或近 0.1%，標普 500 指數漲 0.15%，費城半導體指數跌近 0.7%。
今年的傑克森霍爾全球央行年會定於美東時間 8 月 22 日至 24 日舉行。華爾街押注聯準會 (Fed) 主席鮑爾將這次年會上確認降息，但隨著焦點從「會不會降息」轉為「降息幅度多大」。Fed 主席鮑爾將於本周五 (23 日) 在年會上發表談話。
花旗數據顯示，基於價內賣權和買權的成本，選擇權交易員目前預估周五標普 500 指數上下波動幅度將會超過 1%。
市場定價明顯偏鴿派前景，尤其是在舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 和芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 於上周末表示可能在 9 月鬆綁貨幣政策。
高盛近期將美國在未來 12 個月內陷入衰退的幾率從 25% 下調至 20%，理由是近期發佈的一系列經濟數據表現穩健。
本月早些時候，由於 7 月份失業率躍升至 3 年來的高點，引發了經濟下滑的擔憂，當時高盛將美國衰退的幾率從 15% 上調。
然而，高盛集團美國首席經濟學家 Jan Hatzius 在上周六的一份報告中指出：「我們現在已經將幾率從 25% 下調至 20%，主要是因為 8 月 2 日以來公佈的 7 月和 8 月初的數據沒有顯示任何衰退的跡象。」
大宗商品方面，由於對主要石油進口國中國需求減弱的擔憂，以及中東停火談判仍在進行中，國際油價周一下跌。
截至台北時間周一（19 日）21 時許：
- 道瓊工業指數上漲 117.79 點或 0.29%，暫報 40,777.55 點
- 那斯達克綜合指數上漲 12.42 點或 0.07%，暫報 17,644.14 點
- 標普 500 指數上漲 9.20 點或 0.17%，暫報 5,563.45 點
- 費半下跌 24.23 點或 0.47%，暫報 5,146.01 點
- 台積電 ADR 下跌 0.65% 至每股 173.40 美元
- 10 年期美債殖利率漲至 3.894%
- 紐約輕原油上漲 0.09% 至每桶 76.72 美元
- 布蘭特原油下跌 0.04% 至每桶 79.65 美元
- 黃金下跌 0.31% 至每盎司 2,530.00 美元
- 美元指數跌至 102.080
焦點個股：
超微 (AMD-US) 早盤股價上漲 1.61%，至每股 150.95 美元
超微 (AMD) 同意以現金加股票的方式收購 AI 伺服器製造商 ZT Systems，交易價值 49 億美元，收購完成後將成為超微資料中心解決方案業務集團的一部分。
GeoVax(GOVX-US) 早盤股價上漲 53.68%，至每股 10.85 美元
根據最新消息，歐洲疾病預防控制中心 (ECDC) 已將猴痘風險等級從「低」上調至「中等」。隨著新一輪猴痘疫情備受市場矚目，生產開發猴痘疫苗的藥廠及相關公司股價全面暴漲。概念股 GeoVax 公司股價上周五暴漲 110%，周一盤前股價漲近 50%。
雅詩蘭黛 (EL-US) 早盤股價下跌 2.36%，至每股 92.73 美元
化妝品巨擘雅詩蘭黛 (Estee Lauder Companies) 周一盤前股價一度跌逾 8%，截稿前翻紅上漲 1.6%。此前該公司表示其任職已久的執行長 Fabrizio Freda 已決定在明年退休。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
美國投資機構 Fundstrat 聯合創辦人 Tom Lee 上月做出了一個極度樂觀的預測：到 2030 年，標普 500 指數將成長近兩倍。在接受訪問時，Lee 表示，他預料標普 500 指數將在本十年末突破 15,000 點。該指數上周收在 5,555 點附近。
全球第二大資產管理公司先鋒領航 (Vanguard) 已加倍做空日本公債，該行表示，有部分市場人士認為內田真一的言論意味著日銀不會再次升息，但事實上認為他的講話只是在安撫市場，相信央行有需要較預期快升息。
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