傳通用汽車大裁軟體與服務部門逾1000人

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-19 22:10

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根據 CNBC 周一 (19 日) 報導，通用汽車對其軟體和服務部門進行精簡營運審查後，將在全球範圍內裁員 1,000 多名受薪僱員(salaried employees)。據了解，此次裁員包括通用汽車在美國底特律附近技術園區約 600 人。

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報導指出，此次裁員消息傳出前不到半年，通用汽車負責營運方面的高層人事異動，包括前蘋果 (AAPL-US) 高層 Mike Abbott 因健康因素離開。

據通用發言人聲明，規劃公司未來的過程中必須簡化流程、追求速度與卓越，做出大膽選擇並優先考慮影響最大的投資，因此正在裁撤軟體和服務部門團隊。

不過通用汽車拒絕透露具體裁員人數，知情人士透露將有超過 1,000 名受薪僱員丟掉飯碗，其中包括密西根的 600 名員工，而且已經在周一上午收到資遣通知。

截至去年年底，通用汽車全球員工總數為 7.6 萬人，其中包括約 5.3 萬名美國受薪僱員，此次裁員約占總員工數的 1.3%。

通用汽車裁員之際，各汽車製造商正試圖降低成本，由於擔心行業衰退開始裁撤員工人數，一方面也在全電動汽車和所謂的「軟體定義汽車」(software-defined vehicles) 等新興市場上投入數十億美元。

軟體，特別是將其變現，一直是包括通用汽車在內的汽車製造商重點，因為軟體著眼於訂閱等經常性收入機會以提高利潤。