〈房產〉2024上半年全台十大預售屋交易熱區以台中、桃園最夯

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-16 14:07

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統計實價預售揭露資料顯示，今年上半年全台預售揭露量已達 8 萬件，年增 60%，揭露金額 1.4 兆元則是年增 80%。房仲業者依實價登錄資料統計， 2024 年 1-6 月全台十大預售屋購屋熱區，並比較近五年同期的房價漲幅。其中，熱銷行政區由台中北屯區拿下第一，房價漲幅也相當驚人，大漲逾 1 倍。

至於桃園市共有 4 大行政區上榜，是預售屋交易最熱絡的縣市。

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統計 2024 上半年全台十大預售屋交易熱門行政區中，台中市的北屯區以 2546 件交易名列第一，每天平均有 14 件以上交易。對比 2020 年同期的住宅單價，北屯區單價漲幅衝上 117.6% 以上。而台中市中同樣入榜的還有西屯區，不僅交易熱絡，近五年平均單價也從 33.9 萬元一路飆漲至 71.1 萬元，每坪均價增加將近 40 萬元，漲幅高達 109.6%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台中市有中部科學園區坐落，近年也有不少產業挹注，提供大量就業機會，帶來強勁的購屋需求。同時，受惠於近年重大建設、捷運、商場陸續進駐，以及重劃區的開發，帶動周邊發展並提升生活機能，帶動預售屋交易熱絡。

台中尤其以建商推案熱區的重劃區如七期、14 期、捷運機廠特區、水湳經貿園區等都相當熱門。熱絡的房市也帶動房價明顯攀升，北屯區與西屯區近五年平均單價漲幅均飆破一倍，漲勢驚人。

觀察 2024 上半年全台預售屋交易前十熱門行政區中，桃園市共有 4 個行政區上榜，是預售交易最熱絡的縣市。陳金萍表示，桃園地理位置與新北相鄰，受惠桃園軌道建設持續推進，搭配 TPASS 效應加持，以及近年推動產業升級，吸引企業廠辦、總部設點，帶來大量就業人口湧進。且重劃區大幅開發，話題性不斷，再加上市場推案量大、物件多元，讓首購、換屋及置產族等都能找到符合需求的產品，進而推升房市交易量。房價與雙北地區相比更具優勢，吸引不少脫北購屋客進場。

其中又以中壢區的預售屋交易最為熱絡，2024 上半年有超過兩千件以上的交易量，位居全台第二。陳金萍分析，中壢區不僅有完善生活機能，且有機場捷運行經，區域內重劃區未來發展也備受矚目，吸引不少雙北及新竹的客群，交易多分布於青埔高鐵特區、過嶺重劃區以及桃園機場捷運線周邊，每坪均價 44.9 萬元。