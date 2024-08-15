〈房產〉7月狂推案 住展風向球加溫亮出今年第三個黃紅燈信號　

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-15 11:18

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代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，7 月又從前月的綠燈升溫熱絡黃紅燈，為今年第三度黃紅燈，房市跟天氣一樣熱。風向球六大構成項目呈現「二升、二平、二降」，兩項走升的分數為預售屋推案量、待售建案個數，二降為來客組數、成交組數，持平的是新成屋戶數、議價率，整體分數為 52.9 分。

在供給面上，住展雜誌發言人陳炳辰指出，時序來到下半年，趕不及上半年榮景的案子，建商在下半年第一個月即刻打鐵趁熱大推特推，也評估 8 月台商資金解禁帶來買氣，先行布局，而下半年大環境變數愈增，加緊腳步也免夜長夢多，預售推案量看齊 3 月 329 檔期，推破 1200 億元，較 6 月增 300 多億元，破百億元大案如新北市土城區「新濠岳」與基隆市暖暖區的「甲山林城上城 2 - 美麗上城」，超過 50 億元的指標案則有台北市北投區的「達麗河藴」、萬華區的「皇翔 ASTER ONE」，以及新北市板橋區的「立信雙星」，又有近 10 案均在數十億元量體。

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相對之下，價碼面較吃虧的新成屋，戶數維持低檔，推出不到 200 戶，具指標的為新北市中和區的「漢寶捷運學府 No.3」，當前新成屋房價高，已不大適用新青安方案，搭不上順風車， 7 月正式上路的新版囤房稅也令這類產品衍生風險，而現階段熱度又更傾向預售屋市場，建商無意於此都不意外。

需求方面，追蹤指標建案平均來客組數每週約 29.8 組，而平均成交組數每週約 3.7 組，較上半年下修，陳炳辰分析，由於上半年買氣旺盛而時有快速結案情勢，眼下新案多接近尾聲，或甚至呈現區域新案真空，遂演買氣稍歇，但還算維持在中上水位，新北市三重區、中和區、板橋區、淡水區，與新竹縣的竹北區都有一定亮眼度個案，傳出單周超過 50 組的來客組數，或單周 10-20 組的成交組數。

同時，待售建案數也印證買氣持穩，案數降至 916 案， 7 月再減逾 50 案，北台灣各縣市一致順銷，新案市場量體最大的新北市去化狀態最佳，其次為新竹地區，不論是二線地帶有其比價效益，或是核心區新案稀缺，都有助於帶動新竹買氣。