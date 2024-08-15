〈房產〉房市熱度燒不退 台中市上半年熱門點擊區域是這裡

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-15 20:10

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台中市四季氣候宜人、地理位置適中，南來北往都方便，吸引中台灣人口持續移入。永義房屋彙整永慶房仲網台中市上半年各行政區點擊數，三大屯區名列前三名，同時發現民眾在行政區關注的據點有集中現象，西屯區的台中國家歌劇院、北屯區的捷運文心崇德站、南屯區的捷運南屯站，民眾點擊最熱門，皆具備交通便利、商圈完整、生活機能便利的優勢。

以 45,376 次點擊奪下台中市上半年行政區第一的「西屯區」，民眾眼光聚焦在臺中國家歌劇院周邊。永義房屋七期市政京璽加盟店協理王峻齊指出，歌劇院是七期重劃區核心，為著名的高價住宅區，連接臺灣大道、文心路，皆為主要交通幹道，加上緊鄰國道、快速道路，捷運藍線、綠線也規劃在捷運市政府站交會，交通便利，且區內商辦大樓完工後，此區將成為中台灣商辦密度最高的商圈。

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王峻齊補充，作為指標高價住宅區，以半徑一公里生活圈來看，有多個公園、百貨公司，生活機能優秀、居住品質高，民眾在此商圈置產會有尊榮感。相較於預售與新成屋每坪成交價已經突破 50 萬元，歌劇院周邊中古屋每坪成交價約在 40-45 萬元、相對合理，也造就中古屋物件相當搶手。

熱門點擊行政區第二名為「北屯區」，點擊熱區集中在捷運文心崇德站周遭。永義房屋北屯運動中心加盟店東張瑞昌表示，捷運站坐落在四期重劃區，以半徑一公里來看，擁有文心國小學區，離中國醫藥大學也近，往南可到知名的一中街商圈，往北則是台中正夯的十四期重劃區，待漢神洲際購物中心興建完成，生活機能將更完整。而坐落中間的捷運文心崇德站周邊，則成為許多購屋族坐擁兩大商圈的最佳選擇。

張瑞昌說，捷運文心崇德站周邊物件每坪平均單價約 35-45 萬元，屋齡 20 年左右的物件以小宅為主，受到通勤族、年輕族群的歡迎。屋齡 20 年以上則是 3-4 房為主，吸引換屋族在此置產，能夠滿足多個族群的購屋需求，因此備受關注。

「南屯區」則以 28,130 次點擊數名列第三名，受關注的社區集中在捷運南屯站周圍。永義房屋南屯豐樂捷運加盟店長劉恩顯說明，捷運南屯站座落在八期重劃區，開發已超過 20 年，以半徑一公里來看，擁有大型公園、大賣場、百貨公司、運動中心、傳統市場，也有明星永春國小學區，多樣化機能滿足民眾住宅需求。