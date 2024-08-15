〈房產〉南二都「台積第一排」房市熱 楠梓買氣年漲4倍居冠
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-15 12:11
半導體龍頭台積電 (2330-TW) 所到之處，無不出現火熱房市，房仲業者根據實價資料，觀察台南科學園區、高雄楠梓科學園區周邊行政區上半年價量表現，其中以楠梓區表現最突出，不僅預售成交單價一年漲幅達 15.7%，且預售案交易量更飆漲逾 4 倍。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，去年受制於政府打炒房等因素，交易量趨緩，直到下半年「新青安」帶起一波多頭，隔山打牛影響預售市場，至今年上半年熱度仍在，兩相比較之下，交易量出現驚人變化。
住商機構根據實價登錄數據，觀察台南市善化、新市、安定、高雄楠梓、橋頭、仁武及左營區等行政區周邊，2023、2024 年上半年預售實價交易價量表現。統計顯示，高雄市 4 處行政區今年上半年與去年同期表現相比，預售實價價量顯著成長。其中，楠梓區 2024 年上半年共揭露 1432 筆預售實價，平均成交單價達 33.1 萬元，與去年同期相比成長 411.4%、15.7%，漲幅都是七處行政區之首；此外，橋頭、左營區今年預售交易揭露件數分別達 869 件、907 件，與 2023 年同期相比成長分別高達 153.4%、121.2%，交易量也都翻倍。
住商機構大南區協理林祺博指出，受惠於科技產業進駐議題，楠梓周邊行政區房市表現突出，至於交易量會有如此驚人漲幅，一大主因是去年上半年面臨《平均地權條例》修法上路，致使交易量趨冷，但去年下半年新青安貸款推出，創造一波多頭，青年首購熱度從中古延燒至新案市場，撐高區域交易量；此外，科技園區帶來高科技人才，此客群因高收入使得能承購產品總價更高，吸引建商相繼進場，進而刺激當地預售價量表現。
半導體產業雖被譽為「護國神山」，惟觀察南科周邊行政區的預售價量，除善化區價量齊揚之外，新市出現預售交易量下滑，而安定區則價格漲勢僅維持平盤，賴志昶指出，新市去年上半年建商因應市場環境，推出不少 100 戶以上的華廈、大樓社區，致使交易量大增，相比之下今年交易量略顯減幅；安定區目前新案單價站穩約 3 字頭，惟地段位置屬「南科第一圈」蛋白區，因此相對房價穩定與親民，近期受不少南科小資上班族群青睞。
賴志昶提醒，科技園區雖說是房市發展保證，但若產業結構發生改變，或是進駐消息成為幻影，難免房市「泡沫化」，甚至出現市場翻轉等趨勢，消費者若僅為投資與置產需求，最好注意未來轉手性與出租狀況。
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