〈房產〉房市熱 預售市場交易更發燙 上半年成交8萬件總銷達1.4兆元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-16 12:27

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統計實價預售揭露資料顯示，全台 6 月預售揭露約 1.54 萬件，總揭露金額高達 2885.7 億元，由於去年 6 月平均地權條例上路趕上車前爆大量，件數年增率僅有 6%，不過今年上半年，全台預售揭露量已達 8 萬件，年增 60%，揭露金額 1.4 兆元則是年增 80%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，上半年房市在通膨、股市大漲資金行情帶動下，房市交易表現熱絡，預售市場過去經驗月銷 1 萬件已經是表現很不錯，3~6 月預售賣了 6 萬件更是火熱，不過這都是在股市修正前的盛況，未來可以觀察 8 月揭露的數字，觀察預售市場是否受到股災與銀行貸款消息影響。

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統計顯示，全台從去年 10 月至今年 6 月，除了農曆年節期間，每個月單月揭露狀況都超過 1 萬戶，今年 3-6 月更出現單月 1.38 萬 - 1.59 萬件的盛況，預售市場銷售狀況暢旺，案子賣得又快又好，統計上半年銷售揭露金額達 1.4 兆元，銷售件數將近 8 萬件。

若以區域來看，上半年共有 4 個都會區銷售超過 1 萬件，最多的是台中市的 1.6 萬件，年增 86%，桃園市 1.5 萬件年增 55%，新北市 1.2 萬件年增 17%，高雄市 1 萬件年增 137%，幅度位居主要都會區之冠。