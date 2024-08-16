〈房產〉北市「昀集柏寓」快速完銷 今攜手日商台灣大林組合作共同打造

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-16 16:11

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台北市中山北路的國賓飯店 (2704-TW) 改建豪宅案受市場矚目，在隔鄰的中山北路、民生東路交會口 的「昀集柏寓」30 億元總銷建案，也在 推案 3 個月後迅速完銷，「昀集柏寓」建商今 (16) 日並正式攜手日本五大營造公司之一的在台法人「日商台灣大林組」為營造管理總顧問，打造住宅建築精品。

此一台北市蛋黃區 的新建案「昀集柏寓」，由創新型態建築團隊「晶匯建築」與「樂居昀集」共同開發，規畫地下 4 層，地上 15 樓，15-32 坪，共 155 戶。預售案自 5 月 4 日推出後已完銷，實價揭露每坪在 120 萬元 - 135 萬元之間。由於屬於精品小宅規劃，建商也特別針對衛浴及廚具進行精心規劃，使入住後的生活空間不會感到侷促。

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「昀集柏寓」今天簽約攜手日商台灣大林組出任營造管理總顧問，日商台灣大林組董事長今井昌彥指出，日商台灣大林組與其他日系營造廠最大不同之處，在於台灣高端住宅案的實際執行案例，如信義計劃區知名豪宅「信義之星」、東區都更地標「台北之星 Diamond Tower」等。

「昀集柏寓」建案受中山北路大道、捷運雙連站等地段價值吸引，更看好因國賓改建案的創價效應，是全球貨幣資金湧現、台灣超額儲蓄與通貨膨脹之下，許多高質感資產階層指名購買，因此創下迅速完銷佳績。