貿協推全新品牌「360°MOBILITY Mega Shows」匯集汽配及移動科技產業

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-15 20:30

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外貿協會主辦的「台北國際汽機車零配件展 TAIPEI AMPA」與「台灣國際智慧移動展 E-Mobility Taiwan」，將於明年 4 月 23 日至 26 日以「360°MOBILITY Mega Shows」在台北南港展覽 1 館及 2 館嶄新登場，期透過全新品牌攜手企業穩固台灣在全球移動產業的關鍵地位。

「360°MOBILITY Mega Shows」同期與貿協及電電公會共同主辦的「台北國際車用電子展 AUTOTRONICS TAIPEI」同館展出，打造亞洲最具影響力的國際移動產業展示平台。

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貿協表示，智慧化是全球車輛產業重要趨勢，透過移動科技提升搭乘體驗並強化行車安全，已是車輛及科技業者的重要策略，也具有龐大商機。工研院指出 2025 年全球車用電子軟硬體市場估計達 7,500 億美元。

另外，Global Market Insights 研究亦表示，2023 年到 2032 年全球車用電子市場，將以 8% 的年複合成長率持續擴大，顯見車輛產業價值鏈重心朝向 AI 智慧、軟體等方向轉移。

貿協表示，臺灣擁有車輛零配件與資通訊等兩大強勢產業，因此，在 2025 年整合「台北國際汽機車零配件展」與「台灣國際智慧移動展」，推出「360°MOBILITY Mega Shows」新品牌，以「Drive Smart, Drive Sustainability」為主軸，聚焦淨零趨勢及移動產業智慧化發展。

「360°MOBILITY Mega Shows」規劃「移動科技」、「移動服務」、「移動能源解決方案」等前瞻展區，徵集 AI、智慧座艙、MaaS 及新能源車、自駕車等全方位零配件及技術解決方案，建構全方位移動產業生態系。

此外，順應國際淨零趨勢及政策更，將擴大辦理「ESG Achievement 系列活動」，協助企業規劃 ESG 策略，透過專業諮詢、永續講堂等活動的經驗分享，提升企業的綠色競爭力，打進綠色產業鏈。