鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)目標價調升至680元，幅度約7.94%
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對群聯(8299-TW)提出目標價估值：中位數由630元上修至680元，調升幅度7.94%。其中最高估值808元，最低估值480元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予群聯(8299-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立5位、保守悲觀0位。
群聯(8299-TW)今(15日)收盤價為513元。近5日股價上漲9.38%，相關半導體類指數近5日上漲7.55%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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