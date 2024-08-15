鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至8.85元，預估目標價為150元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 14:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.04元下修至8.85元，其中最高估值10.13元，最低估值7.51元，預估目標價為150元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.13(10.13)
|14.43
|15.36
|最低值
|7.51(7.51)
|9.04
|10.59
|平均值
|8.9(8.92)
|11.23
|13.03
|中位數
|8.85(9.04)
|10.97
|13.14
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|173,802,670
|208,086,750
|213,234,760
|最低值
|164,310,000
|179,766,000
|188,903,000
|平均值
|169,005,340
|188,251,010
|200,975,180
|中位數
|169,420,870
|186,192,430
|200,787,770
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.55
|15.02
|10.21
|8.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|151,398,038
|171,356,495
|155,022,197
|131,278,537
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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