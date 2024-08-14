NHTSA結束特斯拉懸吊系統故障初步調查

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-14 19:48

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美國國家公路交通安全管理局 (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) 周三 (14 日) 表示，已經結束對 74,918 輛特斯拉 (TSLA-US) 前懸吊系統故障的初步評估。

NHTSA 的缺陷調查辦公室 (ODI) 早在 2020 年開始對這一問題展開調查，原因是有投訴稱 2015-2017 年車款的特斯拉 Model S 和 2016-2017 年款 Model X 的前懸吊系統零件故障。該零件失靈可能會對其他零組造成損壞。

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NHTSA 周三表示已結束調查，因為沒有證據表明該零件的故障在測試中妨礙車輛控制能力。

路透去年 12 月援引特斯拉文件以及對客戶和前員工的採訪報導稱，自 2016 年以來，數萬名車主經歷懸吊或轉向系統零件太快故障的問題。當局文件顯示，特斯拉試圖將懸吊和轉向零件的頻繁故障歸咎司機，該公司早就知道這些零件有缺陷。

NHTSA 在一份通知中說：「426 起前懸吊系統前鏈故障與一起無人傷亡的輕微事故有關。大多數故障發生在每小時 1 到 15 英里之間，通常是在停車場停車或路邊停車。」

對於上述報導，特斯拉沒有立即就調查結束回應置評請求。

NHTSA 表示，結束評估並不意味著沒有安全問題，該機構的記錄顯示，自 2018 年以來，特斯拉在美國已經因上述的系統問題問題 9 度召回汽車維修。