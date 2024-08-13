「麟洋配」手把手指導！土銀羽球夏令營本週開打 在台中陪青少年Fun一夏

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-13 12:37

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土地銀行自今（113）年 8 月 12 日至 8 月 16 日止，於臺中市南屯國小舉辦一年一度的「國手伴您 Fun 一夏 青少年羽球夏令營」，最驚喜的是「麟洋配」王齊麟在本次羽球夏令營也親自指導，除開放學子報名參加，也邀請「南臺中家扶中心」同學共襄盛舉，活動免費，結訓成績優良學員還能獲得精美獎品。

土地銀行每年舉辦的羽球夏令營深受各界好評，除活動免費外，最大亮點當然是豪華教練團，今年土銀「麟洋配」王齊麟剛完成二連霸紀錄載譽歸國，在本次羽球夏令營也親自指導羽球基本常識、揮拍動作及體適能教學，不僅讓現場學員驚喜連連，更留給學子們最開心、最「Fun」的暑假。

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土地銀行副總經理蔡慈瑛於夏令營開幕致詞時表示，希望透過每年的公益羽球夏令營讓學子多認識羽球、進而愛上羽球，有朝一日加入土銀羽球隊大家庭，帶給自己好體能、好出路，甚至為國爭光。

土地銀行每年編列羽球隊預算數千萬元，並與 8 所國中、高中及大學學校簽訂建教合作關係，為羽球界培育優秀選手。

在嚴謹的團隊紀律、扎實穩健的育成機制下，土地銀行羽球隊表現亮眼，除土銀球員「麟洋配」王齊麟代表國家參與「2020 東京奧運」，為我國拿到奧運羽球項目第一面金牌，土銀羽球隊今年在國內外賽場上亦奪得 21 次冠軍、20 次亞軍及 30 次季軍，這都是土地銀行羽球隊成軍 40 餘年一步一腳印之成果。

展望土銀羽球隊新生代，可謂強將輩出，包括近期奪牌的男單「左手重砲」林俊易、「閃電俠」蘇力揚，男雙張課琦 / 陳信遠、陳子睿 / 林煜傑，女雙楊景惇 / 張淨惠及林芝昀 / 許尹鏸，混雙柏禮維 / 張淨惠、盧震 / 李芷蓁及陳政寬 / 許尹鏸，在國際賽屢屢立下優良戰果，為國爭光。

而土地銀行不僅培育球員，更致力成為運動員的堅實後盾，提供完善職涯制度，讓現役正式球員專心投入訓練與賽事，有效提升臺灣運動產業環境。在數十年如一日的長期耕耘下，土地銀行已連續 15 年獲頒教育部體育推手獎的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」等三大獎項，可謂臺灣羽壇指標性球隊及孕育國手之搖籃。