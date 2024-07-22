台新藥啟動競拍 底價30元 預計8月9日掛牌上市

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-22 10:25

台新藥 (6838-TW) 配合初次上市前辦理現金增資發行新股，將自今 (22) 日起至 24 日止展開競標，全案將訂於 7 月 26 日上午 10 時開標，並預計於 8 月 9 日上市掛牌。

台新藥指出，此次競拍總張數 12096 張，競拍底價為 30 元，7 月 19 日興櫃均價為 52.82 元。本次競拍的每標單最低為 1 張，最高 1,522 張，以價高者優先得標。

台新藥旗下主力眼科新藥丙酸氯倍他索懸浮滴眼液 0.05%(APP13007) 屢屢傳出捷報，今年 3 月獲得美國 FDA 核准上市，為台灣首次取得美國藥證的眼科新藥，待拿到台灣外銷許可，有望在 7 月底開始在美銷售。

董事長程正瑀指出，初期市場將以美國為主，預計 2026 年在其他地區取得藥證後，市場將更加多元。此外，也於上周宣布與 Tzamal Biopharma Ltd. 簽署授權協定，完成以色列地區的授權案。至於在美國以外的幾個主要醫藥市場方面，對外授權談判也加速展開，今年 1 月及 4 月已陸續完成了巴西和中東北非地區的對外授權，授權對象均為當地主要大型藥廠。