全球7月EV銷量成長21% 陸車市年增31%創今年高 惟歐盟下滑7.8%
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-13 08:35
市場研究公司 Rho Motion 週一 (12 日) 說，儘管歐洲需求下降，但受惠於中國今年成長強勁，今年 7 月純電動車 (BEV) 和油電混合車 (PHEV) 全球銷量年增 21% 至 135 萬輛，其中中國銷量為 88 萬輛，較去年同期成長 31%。
今年前 7 月中國 PHEV 銷量也較去年成長 70%，比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 同期全球 BEV 和 PHEV 銷量也分別成長 13% 和 44%。
在歐洲，今年 7 月電動車銷量下滑 7.8%，美國和加拿大的電動車銷量則成長 7.1%。
Rho Motion 數據經理 Charles Lester 表示，比亞迪 PHEV 銷量在 7 月再次創下歷史新高，增程車以及透過車載發電機充電的 PHEV 也大賣。
Lester 還指出，中國上汽集團 (600104-CN) 旗下的名爵汽車在歐盟料將受到歐盟加徵關稅的最嚴重影響，但特斯拉和中國電動車巨頭比亞迪的影響應該較小。特斯拉可在德國柏林工廠生產，比亞迪的歐洲業務仍然很小。
歐盟 7 月對中國製造的電動車進口徵收臨時關稅，比亞迪的加徵稅率為 17.4%，吉利為 19.9%，上汽為 37.6%。
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