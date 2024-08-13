search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

A股港股

全球7月EV銷量成長21% 陸車市年增31%創今年高 惟歐盟下滑7.8%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-13 08:35

cover image of news article
全球7月電動車銷量成長21% 陸車市年增31%創今年高 惟歐盟下滑7.8%（圖：Shutterstock）

市場研究公司 Rho Motion 週一 (12 日) 說，儘管歐洲需求下降，但受惠於中國今年成長強勁，今年 7 月純電動車 (BEV) 和油電混合車 (PHEV) 全球銷量年增 21% 至 135 萬輛，其中中國銷量為 88 萬輛，較去年同期成長 31%。

今年前 7 月中國 PHEV 銷量也較去年成長 70%，比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 同期全球 BEV 和 PHEV 銷量也分別成長 13% 和 44%。


在歐洲，今年 7 月電動車銷量下滑 7.8%，美國和加拿大的電動車銷量則成長 7.1%。

Rho Motion 數據經理 Charles Lester 表示，比亞迪 PHEV 銷量在 7 月再次創下歷史新高，增程車以及透過車載發電機充電的 PHEV 也大賣。

Lester 還指出，中國上汽集團 (600104-CN) 旗下的名爵汽車在歐盟料將受到歐盟加徵關稅的最嚴重影響，但特斯拉和中國電動車巨頭比亞迪的影響應該較小。特斯拉可在德國柏林工廠生產，比亞迪的歐洲業務仍然很小。

歐盟 7 月對中國製造的電動車進口徵收臨時關稅，比亞迪的加徵稅率為 17.4%，吉利為 19.9%，上汽為 37.6%。

文章標籤

電動車銷量需求

相關行情

台股首頁我要存股
比亞迪230.4-0.53%
上汽集團13.74-0.87%
比亞迪股份213.6-0.28%
美元/人民幣7.17450.14%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty