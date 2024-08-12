和大連續新訂單報喜訊 嘉義建案完銷 未來目標每年推一案

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-12 11:14

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汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 今 (12) 日指出，近期連續接獲新客戶訂單，尤其將獨家供應美國新電動車大廠 8 年長單；此外，持股 50% 的轉投資和府建設蹲點 3 年，嘉義大埔美大智匯建案完銷交屋，挹注破億元營收，未來目標每年推一案的目標，為科技菁英打造高質生活智慧宅。

和大說明，7 月合併營收 5.05 億元，月減 32.16%，年減 4.25%，前 7 月合併營收 36.38 億元，年減 9.55%，主要是因客戶群調整庫存，目前已告一段落，營運將重回上升軌道。

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和大也透露，近期連續獲新客戶訂單挹注，包括獨家供應美國新電動車大廠 8 年長單、與歐洲知名汽車大廠合作研發油電混合車齒輪箱成功量產、日系電動車三電系統量產出貨，創台灣首創齒輪箱銷售日本成功案例，此是未來重要的成長動能。

為配合新電動車客戶增量需求，和大大里廠區 1088 新廠也緊鑼密鼓建置 8 年長單全 AI 生產線，並做為智慧示範場域，導入全新自走搬運製程技術。

和大進一步指出，在產品創新上，自行研發成功電動自行車三電系統，於今年德國法蘭克福自行車展亮相，深受參觀客戶肯定，產品多元轉型應用成功邁出第一步。

另一方面，和大轉投資開發機器人關節型自動手臂高精度減速零組件，為 AI 機器人設備打造核心關鍵零組件，建構起完整台灣工業機器人產業供應鏈。