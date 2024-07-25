〈台經院景氣預測〉6月營建業營業氣候創高 房市有這些利多因素

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-25 11:20

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 6 月營建業營業氣候測驗點達 113.04 點，月增 3.29 點，不僅連 3 升，更創下歷史新高，台經院指出，中央銀行雖祭出新一波打炒房措施，但整體房市並未出現顯著的減緩態勢，主要原因有住宅、商辦推案意願增加，土地和商用不動產交易市場也越來越活絡等，料未來半年仍將高檔震盪。

台經院指出，儘管營建成本仍居高不下，但國內經濟回溫、政府積極推動公共建設、科技業擴建廠房和都更議題發酵，土木、商辦、住宅和廠房等建築工程需求均屬穩健， 6 月營造業景氣以成長視之。

展望未來，鑒於花蓮強震後重建預算超過 200 億元，以及今年整體公共建設預算近 7800 億元，創歷年新高，下半年將進入趕工潮，再加上科技業大力打造 AI 產業鏈、政府擬祭出誘因吸引保險業資金投入公建計畫，預期未來廠辦、土木工程需求仍有成長空間，有利營造產業。

不動產業方面，儘管央行於第二季理監事會議祭出第六次信用管制措施、提高存款準備率 1 碼，政府政策也整頓新青安，但整體房市並未出現顯著減緩，台經院認為，主要是因首購自住買盤進場購屋意願仍高，且市場豐沛游資轉進房市、先前台灣發生強震對新屋與預售屋市場發展較正向等。

展望未來，隨著科技業擴建廠房，帶動周邊都更、商圈翻新和投資開發議題熱度提高，除不動產開發商住宅、商辦推案意願增加，土地和商用不動產交易市場也越來越活絡，為房市發展的有利因素。