〈房產〉台灣高鐵沿線園區概念站看俏 新竹站3年漲幅6成奪冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-12 10:06

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高鐵延伸屏東的路廊方案近期再度掀起討論，也讓高鐵沿線的房市受到關注。房仲業者依內政部實價登錄數據，統計近 3 年各高鐵站區的成屋均價，排除成交量過低的車站後，高鐵新竹站房價漲幅高達 62.6%，居全台之首，平均單價接近 6 字頭。台南站漲幅 51.2% 居次，左營站 44.2%，前三名均受惠園區發展，行情看俏。

台灣房屋高鐵站前直營店店長楊樹寶分析，漲幅居冠的高鐵新竹站，原本就受鄰近的新竹科學園區加持，加上近期生醫園區第二期、AI 智慧園區相繼完工，慧榮、聯發科等重磅高科技企業總部也陸續落成、興建，在各大園區的就業機會帶動下，近年竹北每年人口成長 5000 人，使竹北市總人口數已經超過 21 萬人，隨著人口持續增加，新竹高鐵周邊剛性購屋需求持續火熱，但土地、房屋卻供給有限，讓新竹高鐵周邊成屋均價從 2021 年的 3 字頭，一路飆到接近 6 字頭，近 3 年漲幅高達 6 成。

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台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台南與左營高鐵特區，均具備產業公共建設紅利，像是台南高鐵特區為「沙崙智慧綠能科學城」的核心重鎮，受惠三井 Outlet 挹注商圈機能活水，近年磁吸建商大舉開發推案已逾千戶，包括達麗國家強棒、佳展大展、晶悅首發等大案，完工後成交行情已站穩 3 字頭，由於台南高鐵屬於市郊的新興重劃區，早期推案量與房價基期均低，受新案帶動，漲幅也相對明顯。

左營高鐵則是全台少數位於蛋黃市區的高鐵站，區域地段精華，房價水位本就屬於高段班，尤其左營高鐵特區，為距離台積電廠區最近的蛋黃商圈，近年受惠台積電設廠利多，未來更有左營高鐵科技之心 188 億元商辦開發案前景，產業建設紅利豐沛，更有利支撐房價持續上揚，區域新屋最高成交單價已坐四望五。

桃園站以 29.7% 的漲幅排名第四，均價來到 45.8 萬元，不過比起上一站板橋的 63.5 萬，和下一站新竹的 59.2 萬，桃園站為北台灣高鐵沿線的房價凹陷區，也讓消費者對桃園站所在的青埔，有更多房價補漲的期待。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，時間換空間的購屋方式，是小資族不變的購屋法則，由於相對台北、板橋和竹北的高房價，青埔具有價格優勢，因此工作地點若在雙北高鐵站周邊，或是從北部「竹飄就業」的受薪族，以及太太仍在北部工作的竹科新貴，折衷夫妻通勤時間選擇在青埔購屋，兼具房價合理性和通勤便利性。