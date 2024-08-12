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鉅亨速報

營收速報 - 安普新(6743)7月營收8.47億元年增率高達139.72％

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 08:15


安普新(6743-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣8.47億元，年增率139.72%，月增率31.2%。

今年1-7月累計營收為37.88億元，累計年增率67.12%。

最新價為62.8元，近5日股價下跌-1.1%，相關其他電子下跌-7.22%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+65 張
  • 外資買賣超：-12 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+77 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 8.47億 140% 31%
24/6 6.46億 110% 22%
24/5 5.31億 63% -14%
24/4 6.20億 53% 3%
24/3 6.02億 84% 163%
24/2 2.29億 -5% -27%

安普新(6743-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為耳機產品設計及製造。消費性電子產品塑膠零組件設計及製造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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