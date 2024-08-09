〈房產〉新屋價高難望項背 北市老宅交易占比過半 七都中「老化」最嚴重

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-09 11:07

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統計顯示，這十年間，台北市各屋齡帶住宅交易占比發生了巨大變化。2014 年上半年屋齡 10 年內的新屋交易占比還有 42.9%，但到了 2024 年時則降至 16.3%，反觀逾 30 年老宅交易比重則從 28.1% 攀升至 55.9%，較十年前增加了 27.8 個百分點，是七都中「老化」最嚴重的縣市。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市寸土寸金，由於都市面積較小，可開發腹地不多，新屋昂貴且供給量少於市場需求，民眾只得改買價格較實惠、居住空間較實在的老宅，加上都更議題加持，使得老宅交易持續增長，而新屋交易則因台北市住宅總價動輒 3000、4000 萬元，非一般受薪階級可負擔，交易占比大減。

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在此次統計中，新竹縣市屋齡逾 30 年的「老宅」交易從 4.3% 上升至 16.2%，增加約 11.9 個百分點，10 年內新屋交易則銳減 24.0 個百分點。陳金萍分析，新竹縣市因科技園區，帶來大量工作人口，購屋需求強勁。然而在新屋供給有限的情況下，導致部分居住需求孔急的民眾，遂選擇入主老宅；此外，隨著新竹縣市的房價快速飆漲，部分民眾亦退而求其次，購入價格較為實惠的老屋。這些因素因此拉抬新竹縣市中古屋、老宅交易占比。不過，若綜觀整體數據，新竹縣市老宅占比僅 16.2%，依舊是七都中老宅交易占比最少的縣市。

台中市、新北市老宅交易占比也分別成長 19.4、15.4 個百分點，雙雙站上 3 成大關，是除了台北市外老宅交易占比增長最多、占比最高的縣市。陳金萍指出，台中市和新北市都是長期發展的都會區域，許多老宅地段條件優秀，加上較為親民的價格，頗具吸引力，兩縣市逾 30 年屋齡住宅交易占比皆增長超過 15 個百分點，不過，整體屋齡分布仍以 10 到 30 年的中古屋為交易大宗。

台南、高雄是七都中唯二 10 年內新屋交易占比增加的縣市。陳金萍指出，高雄市新屋交易占比從 2014 年的 43.4% 升至 53.1%，增加了 9.7 個百分點，而該區的中古屋、老宅占比則均呈現下降趨勢。陳金萍分析，高雄市新屋銷售狀況良好，除了比起其他縣市較為親民的房價外，更受到台積電 (2330-TW) 設廠效應影響，高收入人口移入，帶動新屋交易量增，是今年七都中唯一新屋交易占比過半的縣市。